Экспресс на РПЛ с коэффициентом 7.5: Карпин покажет Евсееву РПЛ

6 мая пройдут очередные матчи в РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.5 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Факел»

В прошлом туре «Ростов» играл на выезде со «Спартаком» и, несмотря на преимущество москвичей, матч закончился со счётом 1:1. При этом «Спартак» спас ничью только в добавленное время, а тренер «Ростова» Валерий Карпин получил красную карточку.

Для «Ростова» этот матч стал четвёртым за последние пять официальных игр, в которых не удалось победить в основное время, а ведь до этого было четыре победы подряд. Но на победной серии соперники были значительно проще – «Пари НН», «Химки» и «Торпедо». Из числа команд, которые попадались «Ростову» в последнее время, условно простым соперником можно назвать лишь «Оренбург», матч с которым закончился со счётом 2:2. В пяти из шести последних матчей «Ростова» забивали обе команды.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Факел» в предыдущем туре сенсационно победил «Динамо» (2:0), испортив москвичам праздник по случаю 100-летнего юбилея клуба. Эта победа стала для «Факела» всего третьей в сезоне во всех турнирах и первой, одержанной в гостях. Предыдущие пять гостевых матчей «Факела» завершились поражениями. Можно быть уверенным, что «Ростов», который всё ещё удерживает вторую строчку, не допустит недооценки соперника. Поставить на победу хозяев можно за 1.75.

Прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Динамо»

«Химки» пока не потеряли шансы на спасение через стыковые матчи. Тем не менее игра команды оставляет тягостное впечатление. Подопечные Андрея Талалаева в минувшем туре потерпели болезненное поражение от «Локомотива» со счётом 1:5. Они держались до 27-й минуты, пока в собственной штрафной не нарушили правила. Миранчук с пенальти не оставил шансов Антону Митрюшкину, и затем «Химки» развалились.

Эксперты и инсайдеры, близкие к руководству «Динамо», утверждают, что дни Йокановича у руля бело-голубых сочтены. Наверняка всех не устраивает игра команды в весенней стадии чемпионата. Для определения действий гостей отлично подходит слово «деградация». В качестве примера отлично подходит матч с «Факелом» — «Динамо» проиграло со счётом 0:2. Несмотря на внушительное преимущество по владению мячом, подопечные Йокановича не сумели создать ни одного опасного момента.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Оборона «Химок» действует в последних встречах крайне слабо. Огромное количество ошибок связано с пробелами в тактической и технической подготовке исполнителей. Вряд ли Андрей Талалаев сумет исправить этот пробел за оставшееся время до конца чемпионата. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.40.

Прогноз на матч РПЛ «Торпедо» — «Ахмат»

Клуб из Грозного в прошлом туре проиграл ЦСКА, тем самым прервав свою серию без поражений, которая насчитывала пять матчей. Обидная осечка, но с фаворитами команда Сергея Ташуева в последнее время играет не слишком удачно. Исключением является разве что встреча со «Спартаком» (0:0), но даже там грозненцы скорее потеряли два очка, нежели приобрели одно. Впрочем, с соперниками равного или более низкого уровня гости не проваливались давно.

Сейчас для них наступает очень ответственный период – подняться выше пятого места будет сложно, но гораздо важнее сохранить то, что есть. «Оренбург», «Динамо» и «Краснодар» отстают всего на одно очко, поэтому расслабляться нельзя. До поражения от армейцев «Ахмат» демонстрировал отличную игру в обороне, не пропуская больше одного мяча, потому ждём такой же надёжности вновь. Тем более что «Торпедо» нынче в ужасной форме. Подопечные Жозепа Клотета дали болельщикам ложную надежду после победы над «Факелом».

С тех пор были зафиксированы поражения от «Спартака», «Сочи» и «Химок» с общим счётом 4:9. Да, забивают автозаводцы регулярно, но оборона проваливается чаще. В некотором роде московский клуб уже смирился, что покинуть зону вылета не получится, в игре команды нет прежней искры, но много брака. С таким настроем не победить в матче с «Ахматом» даже дома. Основной ставкой рассмотрим «обе забьют» с коэффициентом 1.78.

Экспресс на матчи 6 мая

Ставка 1: победа «Ростова» над «Факелом» за 1.75.

Ставка 2: ТБ 3.5 в матче «Химки» — «Динамо» за 2.40.

Ставка 3: обе забьют в матче «Торпедо» — «Ахмат» за 1.78.

Общий коэффициент: 1.75 Х 2.40 Х 1.78 = 7.5.

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