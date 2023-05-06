«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал». Артета обречён

Казалось, чемпионство было уже в кармане, но Гвардиола нарушил планы лондонцев.

7 мая 2023 года состоится матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу «сорок» можно с коэффициентом 2.40. Шансы лондонцев оценены в 2.75. Заключить пари на ничью предлагается за 3.65.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал» 7 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.25. Ставки на то, что «сороки» победят со счётом 2:1, принимаются за 9.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал» (07.05.2023)

7 мая 2023 года «Арсенал», претендующий на титул чемпиона, отправится на стадион «Сент-Джеймс Парк», чтобы встретиться с находящимся в хорошей форме «Ньюкаслом».

«Канониры» опережают «сорок» на 13 очков, а на одно очко отстают от «Манчестер Сити», который имеет игру в запасе. Последние встречи этого сезона будут очень напряжёнными.

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«Ньюкасл» уже практически обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, поскольку находится на третьей строчке и имеет игру в запасе по сравнению с идущим на пятом месте «Ливерпулем».

Можно с уверенностью сказать, что «сороки» до сих пор наслаждаются своей великолепной формой и сезоном, проиграв всего четыре из 33 матчей АПЛ и одержав 18 побед. Подопечные Эдди Хау победили в трёх последних встречах, обыграв «Тоттенхэм» (6:1), «Эвертон» (4:1) и «Саутгемптон» (3:1).

Кроме того, «сороки» выиграли восемь из девяти последних матчей АПЛ, забивая не менее двух голов в каждом из них.

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Обладая лучшей обороной в чемпионате Англии — в этом сезоне клуб пропустил всего 27 голов — «Ньюкасл» будет уверен, что сможет обыграть «Арсенал». Это более чем реально.

Что касается «канониров», то в начале сезона они, казалось, были обречены на победу в чемпионате Англии, но вмешался «Ман Сити» и обогнал их. Подопечные Артеты забуксовали на последнем отрезке сезона, выиграв только в одной из пяти последних встреч.

После ничьих с «Ливерпулем», «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном» лондонцы потерпели поражение от «Ман Сити» со счётом 1:4, а в последнем матче выиграли у «Челси» — 3:1. Стоит отметить, что обе команды забивали в каждом из восьми предыдущих матчей «Арсенала».

У «Ньюкасла» Джамал Ласселлс и Эмиль Крафт выбыли из-за травм, а Аллан Сент-Максимен и Шон Лонгстафф находятся под вопросом.

«Арсенал» ожидает восстановления Жезуса, а Вильям Салиба, Такэхиро Томиясу и Мохамед Эльнени точно не сыграют из-за травм.

«Канониры» претендуют на титул чемпиона, но «Ньюкасл» в последнее время просто великолепен, особенно на домашней арене. Кроме того, «Арсенал» выиграл только один из пяти последних матчей.

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Поэтому мы рекомендуем сделать ставку на то, что «Ньюкасл Юнайтед» победит и сделает это в очередной раз красиво. Ставка на победу «сорок» и тотал больше 2.5 мяча принимается в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 3.35. Всем зарегистрировавшимся станет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Ньюкасла» и тотал больше 2.5 мяча за 3.35.

Экспресс с коэффициентом 22.81.

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