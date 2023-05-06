ЦСКА — «Оренбург». Марцел Личка установит свои правила

7 мая состоится матч 26-го тура чемпионата России ЦСКА — «Оренбург». Начало – в 16:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.54. Успех оренбуржцев оценивается в 5.40. На ничью дают коэффициент 4.50.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 26-го тура РПЛ ЦСКА — «Оренбург» 7 мая 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что игра ЦСКА — «Оренбург» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура чемпионата России ЦСКА — «Оренбург» (07.05.2023)

Игра 26-го тура РПЛ ЦСКА — «Оренбург» пройдёт 7 мая на поле стадиона «ВЭБ Арена». Начало — в 16:30 мск. Болельщики надеются на Ивана Облякова. Недаром он признан лучшим игроком чемпионата в апреле.

Обляков вышел на новый уровень игры в сезоне-2022/2023. В весенней стадии полузащитник забил пять мячей и сделал три ассиста. ЦСКА во многом за счёт результативной игры полузащитника прибавил и вышел на четвёртую строчку в турнирной таблице. Армейцы набрали 13 очков за последние пять встреч РПЛ.

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Владимир Федотов продемонстрировал, что является экспертом в области тактических перестроений. Он выбрал для Ивана Облякова оптимальную позицию, благодаря чему добился прогресса. Футболист действовал в опорной зоне, но его взрывная стартовая скорость оказалась востребована в атакующей тройке.

ЦСКА довольно объективно оценивает перспективы в чемпионате. У игроков и тренерского штаба не возникнет недооценки соперника. Однако всё внимание армейцев будет зафиксировано на Кубке России. Это единственный шанс спасти сезон.

«Оренбург» находится на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ и демонстрирует отличную командную игру. Руководству клуба необходимо приложить все силы, чтобы удержать Марцела Личку на посту главного тренера.

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Гости придерживаются атакующей тактической схемы. У Лички каждый игрок получает возможность реализовать свои способности. Тренер умеет работать над ростом футболистов. Вполне вероятно, что «Оренбург» может пойти по пути клубов, которые поставляют спортсменов топовым командам.

В минувшем туре «Оренбург» выиграл у «Пари НН» (1:0). Подвела реализация, но в итоге удалось зацепить три очка. ЦСКА и «Оренбург» провели девять очных встреч. Преимущество на стороне армейцев — шесть побед при двух ничейных результатах. Разница забитых мячей в пользу ЦСКА — 16:7.

Марцел Личка не будет отказываться от своей стратегии ради игры с армейцами. Он достаточно высоко оценивает потенциал клуба, чтобы заставлять его отсиживаться в обороне. Рекомендуем рассмотреть ставку на тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.32 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Оренбург» 7 мая 2023 года

Играющие для зрителей команды — отличный вариант для ставок на тотал больше. ЦСКА работает исключительно на Кубок России, а в чемпионате нужно лишь обойти «Спартак», чтобы порадовать болельщиков. Поскольку подопечные Лички стараются играть в атаку, нас ждёт яркий и результативный матч. Вот и поставим на то, что соперники забьют минимум четыре мяча за 2.32 в «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.32.

Экспресс с коэффициентом 8.55.

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