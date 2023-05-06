«Родина» — «Уфа». Парфёнов приблизит уфимцев к вылету

Техническая победа в матче с махачкалинским «Динамо» подарила «горожанам» шанс избежать понижения, но вряд ли они им воспользуются.

7 мая состоится матч 30-го тура Первой лиги «Родина» — «Уфа». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех уфимцев оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Родина» — «Уфа» 7 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Родина» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура Первой лиги «Родина» — «Уфа» (07.05.2023)

Сезон стремительно близится к завершению. В Первой лиге идёт активная борьба как за выход в РПЛ, так и за сохранение прописки. 7 мая состоятся две игры 30-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Авангард» в Домодедово померяются силами «Родина» и «Уфа». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

Если первую половину сезона «Родина» полностью провалила, то во второй она набрала потрясающую форму. За последние 14 туров москвичи проиграли только «Краснодару-2» на выезде (0:1) и «Акрону» (1:3). Вничью они сыграли с «Велесом» (1:1), «Волгарём» (1:1), лидирующей «Балтикой» (0:0) и «КАМАЗом» (2:2).

Канчельскис: в РПЛ Холанду было бы сложнее играть, чем в АПЛ.

Во всех остальных матчах подопечные Дмитрия Парфёнова одержали убедительные победы, в том числе во встречах с крепким махачкалинским «Динамо» (2:0) и «Енисеем» (1:0). Они поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги.

Для команды, которая ещё в прошлом сезоне выступала во Второй лиге, результаты просто фантастические. «Родина» активно прогрессирует, прибавляя с каждым новым матчем благодаря грамотному руководству Парфёнова. Тренеру удалось раскрыть ряд талантливых игроков, в том числе Ивана Тимошенко.

Нападающий располагается на втором месте в списке лучших бомбардиров Первой лиги. На его счету 11 голов. Примечательно, что 10 из них форвард забил в последних 13 турах. Скорее всего, по итогам сезона он станет лучшим бомбардиром Первой лиги.

Президент ФК «Рубин Ялта» рассказал о ходе интеграции крымских команд в ФНЛ.

У «Уфы» совсем иная ситуация. В прошлом сезоне она выступала в РПЛ, а в этом является одним из главных претендентов на вылет из Первой лиги. Отставание от занимающей 14-ю строчку «Кубани» составляет пять очков. Шансов сохранить прописку крайне мало.

За последние 12 туров подопечные Арслана Халимбекова, который стал главным тренером «Уфы» в середине сезона, обыграли только «Велес» (4:1), «СКА-Хабаровск» (3:0) и махачкалинское «Динамо» (3:0), но благодаря техническому поражению. Вничью сыграли с «Акроном» (0:0). Причём во всех этих встречах они выступали на домашнем стадионе.

Примечательно, что махачкалинскому «Динамо» было присуждено техническое поражение из-за того, что в течение шести минут состав клуба не соответствовал лимиту игроков. В матче Первой лиги в течение всего игрового времени на поле должен находиться футболист 2001 года рождения или младше.

Был установлен факт, что на 65-й минуте была произведена замена молодого футболиста. Но вышел легионер, вследствие чего шесть минут на поле до следующей замены у «Динамо» не было игроков соответствующего возраста. В общем, «Уфе» повезло, но глобально это не решило её проблем.

Сейчас у уфимцев, помимо угрозы вылета, имеются серьёзные финансовые проблемы. Сообщается, что у них есть задолженность в размере 100 млн рублей.Чтобы её погасить, клуб продаёт командный автобус. Поставить на поражение уфимцев в предстоящем матче можно с коэффициентом 2.05.

Ривалдо: печально смотреть на неуважительное отношение Месси к «ПСЖ».

За 15 туров на выезде «горожане» выиграли только два матча и четыре раза сыграли вничью. Забили 13 мячей, а сами пропустили 23. От некогда симпатичной «Уфы» практически ничего не осталось. К слову, по информации СМИ, её генеральный директор Шамиль Газизов покинет клуб по окончании сезона.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Родина» — «Уфа» 7 мая 2023 года

«Родина» во второй половине сезона смотрится очень собранно. Она обыгрывает всех подряд. Благодаря Парфёнову команда развивается, даря российскому спорту новых талантов. «Уфа» выглядит одним из главных претендентов на вылет из Первой лиги. У «горожан» ужасно обстоят дела с выездами, а также есть огромные финансовые трудности. Они выглядят явными андердогами.

Ставка: победа «Родины» за коэффициент 2.05.

Экспресс с коэффициентом 8.55.

Аленичев: желаю «Спартаку» отсрочить праздник «Зенита».

Прогноз на матч «Пари НН» — «Урал» с коэффициентом 8.00.

Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 3.15.

Денисов: я и без подготовки сыграю не хуже действующих игроков РПЛ.