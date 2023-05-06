«Зенит» — «Спартак». Лучший день Семака?

Победа над красно-белыми может стать торжеством. Этого матча ждали долго!

7 мая состоится матч 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак». Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.54. Успех москвичей оценивается в 6.55. На ничью дают коэффициент 4.90.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» 7 мая 2023 года

Букмекеры считают, что игра 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (07.05.2023)

Игра 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдёт 7 мая на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Начало – в 18:00 мск. Главный матч второго круга позволит сделать вывод о тактическом умении Абаскаля выбить козыри у фаворита. «Зенит» оторвался на 11 очков от «Ростова», демонстрируя лучший атакующий футбол в лиге.

Мощь группы атаки клуба из Санкт-Петербурга в полной мере испытала на себе защита «Крыльев Советов». Малком забил четыре мяча в ворота обескураженного Ломаева, реализовав более 60% голевых моментов. Судя по всему, нулевая ничья с «Ростовом» дала мощный заряд бразильцам «Зенита».

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Сине-бело-голубые всегда выполняют установку тренерского штаба, даже южноамериканцы, причём безукоснительно. Малком идеально вписывается в схему Семака, и за ним уже выстраиваются в очередь европейские клубы.

Весьма вероятно, что именно под бразильца подстроит тактическую схему Семак на игру со «Спартаком». Фланги у красно-белых являются проблемным местом, и мотивированный Малком наверняка будет рвать в клочья редуты Абаскаля.

Что может противопоставить «Спартак» заряженному на победу «Зениту»? В минувшем туре красно-белые отскочили в матче с «Ростовом», отыгравшись под занавес встречи (1:1). На защиту москвичей давление будет огромным. Весьма вероятно, Абаскаль будет искать выход в пятёрке защитников. Только «пожары» от количества игроков обороны вряд ли станут меньше.

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«Зенит» и «Спартак» провели 64 очные встречи. Небольшое преимущество на стороне клуба из Санкт-Петербурга — 26 побед при 17 ничейных исходах. Разница забитых мячей также в пользу подопечных Семака — 106:90.

Выиграть у принципиального соперника и практически гарантировать защиту титула чемпиона — вот мотивация для Семака. Что может противопоставить этому Абаскаль? Вряд ли главный тренер красно-белых сумеет кардинально изменить игру в обороне.

К тому же много слов было сказано задолго до этого матча. Многие считали и продолжают верить в то, что «Зенит» оформит чемпионство в игре со «Спартаком». Это может произойти в том случае, если команда победит, а «Ростов» не выиграет у «Факела». Как вам такая мотивация?

Восемь мячей забили футболисты «Зенита» за два последних матча. Остановить разогнавшихся бразильцев красно-белым не под силу. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Зенита» с форой (-1.5) за коэффициент 2.48.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» 7 мая 2023 года

Победа над принципиальным соперником станет для Семака защитой от критиков, которых, нужно признать, хватает. Защитить титул во встрече с главным конкурентом — вот идеальный финиш сезона. Учитывая фантастическую форму бразильцев «Зенита», поставим на победу хозяев с форой (-1.5) за 2.48.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.48.

Экспресс с коэффициентом 8.55.

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