«Вест Хэм» — «МЮ». Тен Хаг держит «Ливерпуль» в сторонке

7 мая 2023 года состоится матч АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество гостям: поставить на победу «дьяволов» можно с коэффициентом 2.05. Шансы лондонцев оценены в 3.45. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» 7 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.15. Ставки на то, что «красные дьяволы» победят со счётом 2:1, принимаются за 9.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» (07.05.2023)

Намерен ли «Манчестер Юнайтед» закрепиться в четвёрке сильнейших клубов АПЛ? В четверг вечером «красные дьяволы» проиграли «Брайтону» со счётом 0:1.

Это поражение означает, что «МЮ» всего на четыре очка опережает «Ливерпуль» в гонке за путёвку в Лигу чемпионов. У «красных дьяволов» есть преимущество над подопечными Юргена Клоппа, но в воскресенье вечером им предстоит сложный выезд к «Вест Хэму».

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«Молотобойцы» занимают 15-е место в турнирной таблице и борются за выживание в АПЛ. У лондонцев трёхматчевая серия поражений. Команда Дэвида Мойеса никак не может оторваться от тройки аутсайдеров этого сезона. «Вест Хэм» опережает зону вылета всего на четыре очка, и это ему ничего не гарантирует.

«Манчестер Юнайтед» побеждал «Вест Хэм» в трёх последних очных встречах. «Красные дьяволы» набрали 13 очков из 18 возможных в последних играх АПЛ. Возможно, подопечные тен Хага не обращают внимания на своих соперников в чемпионате, сосредоточившись на финале Кубка Англии, в котором их ожидает «Ман Сити».

«Вест Хэм» взял семь очков из последних шести встреч. После трёхматчевой беспроигрышной серии «молотобойцы» попали в сложную ситуацию, потерпев поражения в играх с «Ливерпулем» (1:2), «Кристал Пэлас» (3:4) и «Манчестер Сити» (0:3).

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В последних шести матчах «Вест Хэм» пропустил 11 голов, но столько же забил. Есть проблемы с обороной, и они никуда не денутся.

У Эрика тен Хага семь футболистов в списке травмированных на этот матч. Лисандро Мартинес выбыл до конца сезона из-за травмы. Донни ван де Бек испытывает проблемы с коленом. Скотт Мактоминей, Алехандро Гарначо и Рафаэль Варан тоже не примут участия в матче.

Мойес остался без Джанлуки Скамакки и Курта Зума – травмы. Болезнь охватила команду «Вест Хэм», и из-за неё могут не выйти на поле Деклан Райс, Томаш Соучек и Наиф Агер.

В этом сезоне «красные дьяволы» уже дважды побеждали «Вест Хэм». Отличный момент для Эрика тен Хага уйти в отрыв от «Ливерпуля» и практически обеспечить себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. «Молотобойцы» потеряли стабильность и проиграют в четвёртой встрече подряд.

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