«Пари НН» — «Урал». Юран усугубит кризис Гончаренко

Тренера екатеринбуржцев не узнать, он так долго не выигрывает.

7 мая состоится матч 26-го тура РПЛ «Пари НН» — «Урал». Начало игры – в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу екатеринбуржцев можно с коэффициентом 2.59, а успех нижегородцев оценивается аналитиками в 2.79. Ничья доступна за 3.20.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Пари НН» — «Урал» 7 мая 2023 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.61, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.33. На гол «Пари НН» дают коэффициент 1.40. Если забьёт «Урал», сыграет коэффициент 1.36. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура РПЛ «Пари НН» — «Урал» (07.05.2023)

Воскресную программу 26-го тура чемпионата России открывает матч на стадионе «Нижний Новгород». Две команды, которые ещё не гарантировали себе сохранение прописки в РПЛ, сойдутся в очной встрече. «Пари НН» принимает «Урал».

Хозяева за пять туров до конца сезона занимают 13-е место в турнирной таблице с 22 очками. Для того чтобы покинуть зону переходных матчей, подопечным Сергея Юрана не хватает как минимум трёх очков, которые отделяют их от «Крыльев Советов».

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Сергей Юран возглавил нижегородцев в начале апреля, и за четыре матча «Пари НН» выиграл только один раз. После поражений «Краснодару» (1:3) и «Динамо» (1:3) удалось обыграть «Крылья Советов» (2:1). Однако справедливость исхода многие ставят под сомнение из-за грубых судейских ошибок.

В минувшем туре «Пари НН» в очень упорной, но скучной игре уступил «Оренбургу» (0:1). Обе команды суммарно не смогли наиграть даже на два гола по статистике xG, но удача улыбнулась оренбуржцам, которые забили единственный мяч на 79-й минуте.

Сергей Юран после встречи посетовал на жару и искусственный газон поля «Оренбурга», а болельщики «Нижнего Новгорода» ищут позитив. Несмотря на плохие результаты, стало заметно, что при новом тренере команда играет свежее.

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Поражение «Оренбургу» стало для «Пари НН» восьмым за последние девять официальных матчей. Помимо вышеупомянутой скандальной победы над «Крыльями», была ещё ничья с московским «Торпедо» (1:1), но в том матче нижегородцам засчитали техническое поражения из-за нарушения регламента.

Что касается «Урала», то команда из Екатеринбурга опережает нижегородцев на четыре очка и не может чувствовать себя в безопасности. К тому же подопечные Виктора Гончаренко в ужасной форме – в последних 10 официальных матчах была одержана всего одна победа при трёх ничьих.

За пять последних игр «Урал» не побеждал и забивал ровно один мяч. Однако соперники у екатеринбуржцев были весьма статусные – ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар». Последний раз с командой из нижней половины таблицы «Урал» встречался в середине марта, когда со счётом 1:0 победил «Торпедо».

Сильные соперники – не оправдание плохим результатам «Урала», особенно после серии из 18 матчей без поражений. Положение «шмелей» осложняет то, что на неделе команда провела энергозатратный матч с ЦСКА в Кубке России.

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Встреча с соперником, угодившим в физическую и эмоциональную яму – шанс для Сергея Юрана. Его подопечные начинают нащупывать свою игру. Поставим на то, что хозяева стадиона не проиграют и обе команды забьют. Сделать такую ставку можно с коэффициентом 2.73.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Пари НН» — «Урал» 7 мая 2023 года

«Пари НН» в последнее время почти не набирает очков, но под руководством Сергея Юрана оживился. Подопечные Виктора Гончаренко угодили в кризис и потратили много сил в середине недели на кубковый матч с ЦСКА. Этим шансом хозяева поля воспользуются для набора очков, но без пропущенных мячей снова не обойдётся.

Ставка: «Пари НН» не проиграет и обе забьют за 2.73.

Экспресс с коэффициентом 8.55.

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