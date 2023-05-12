«Бавария» — «Шальке». Томас Тухель должен доверять Мюллеру

Томас переживает из-за уменьшения игрового времени, и появились слухи о его возможном уходе. Таких звёзд забывать не стоит!

13 мая 2023 года состоится матч 32-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Шальке». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.13. Шансы «горняков» оценены в 17.0. Заключить пари на ничью предлагается за 9.50.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Шальке» 13 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Бавария» — «Шальке» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.25, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 4.00. Ставки на то, что мюнхенцы победят со счётом 3:0, принимаются за 8.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Шальке» (13.05.2023)

В субботу днём «Бавария» принимает «Шальке» на «Альянц-Арене». Обе стороны находятся на противоположных концах турнирной таблицы Бундеслиги и отчаянно нуждаются в очках.

За три оставшихся матча «Бавария» находится на вершине, хотя дортмундская «Боруссия» отстаёт всего на одно очко.

Артета опроверг слухи о том, что Зинченко и Салиба выбыли до конца сезона.

На другом конце турнирной таблицы «Шальке» находится на два очка выше от тройки главных аутсайдеров этого сезона. Только серия двух побед в последних встречах помогает удерживаться вдали от зоны вылета.

Мюнхенская «Бавария» подходит к субботнему матчу после победы над «Вердером» со счётом 2:1 благодаря голам Гнабри и Зане. В результате мюнхенцы выиграли четыре из шести последних матчей Бундеслиги, а в 13 встречах одержали девять побед.

Несмотря на то что «Бавария» в этом сезоне выступает не лучшим образом, за 31 встречу чемпионата Германии она восемь раз сыграла вничью и четыре проиграла, она по-прежнему лидирует в чемпионской гонке.

Зделар: удивляет, насколько чистые города в России.

Стоит также отметить, что красные избежали поражений в каждом из 15 домашних матчей Бундеслиги. Они одержали 10 побед и пять встреч заканчивали вничью.

Что касается «Шальке 04», то в начале этого сезона он выглядел очень слабым после 11 поражений в 12 стартовых матчах. Однако в последние месяцы ситуация изменилась. «Горняки» не только выиграли три из четырёх последних встреч Бундеслиги.

Клуб за этот период разгромил «Герту» (5:2), обыграл «Вердер» (2:1) и «Майнц» (3:2), а поражения потерпел от «Хоффенхайма» (0:2) и «Фрайбурга» (0:4). Достаточно разные результаты, но в большинстве случаев забивалось больше 2.5 мяча.

Тем не менее «Шальке» выиграл только 2 из 15 последних гостевых встреч чемпионата Германии, поэтому ему будет сложно оказать влияние на «Баварию».

В последнее время мюнхенцы полностью доминировали в очных встречах, победив «Шальке» в 11 матчах подряд.

Кроме того, «Бавария» забивала более 2.5 мяча в 7 из 11 последних игр с «горняками», сохранив при этом ворота сухими в девяти матчах.

В субботу Томас Тухель будет играть без травмированных Мануэля Нойера, Лукаса Эрнандеса и Йосипа Станишича, а Альфонсо Дэвис — под вопросом. Что касается «Шальке», то под вопросом находится физическая форма Соитиро Кодзуки, Ральфа Фермана, Моритца Йенца, Эдера Баланты и Седрика Бруннера.

Если учесть 35-очковую пропасть между «Баварией» и «Шальке», а также солидное преимущество в очных встречах у мюнхенцев, то всё указывает на уверенную победу. Рекомендуем сделать ставку на победу «Баварии» с форой (-2.5) за 1.85 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей. Томас Тухель сможет довести команду до чемпионства.

Мостовой подал документы для обучения на тренера в академии РФС.

Всё больше недовольства появляется у Томаса Мюллера игровым временем. При Томасе Тухеле он всё чаще просиживает на скамейке запасных и на протяжении девяти последних встреч не отмечался результативными действиями. На фоне слухов об его ухода из «Баварии» руководству клуба пришлось переговорить с футболистом.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2.5) за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 8.50.

Прогноз на матч «Динамо» — «Ахмат» с коэффициентом 3.60.

Холанд стал лучшим игроком года по версии Ассоциации футбольных журналистов.

Прогноз на матч «Реал» — «Хетафе» с коэффициентом 3.54.

Месси досрочно вернётся в стартовый состав «ПСЖ».