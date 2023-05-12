«Челси» — «Ноттингем Форест». Критика в адрес Мудрика оправданна

С кем работать Лэмпарду, если звёздные и дорогие новички не забивают?

13 мая состоится матч 36-го тура АПЛ «Челси» — «Ноттингем Форест». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «аристократов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «лесников» оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Ноттингем Форест» 13 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Челси» — «Ноттингем Форест» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 36-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Ноттингем Форест» (13.05.2023)

Позади 35 туров АПЛ. Впереди нас ждёт интереснейшая развязка. В нижней части турнирной таблицы идёт яростная борьба за выживание, а в верхней — за попадание в зону еврокубков. 13 мая состоятся шесть матчей 36-го тура. В одном из них на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне местный «Челси» примет «Ноттингем Форест».

Обыграв в последней встрече АПЛ «Борнмут» (3:1), «Челси» прервал свою шестиматчевую серию поражений. Ранее он уступил «Вулверхэмптону» (0:1), «Брайтону» (1:2), «Брентфорду» (0:2) и «Арсеналу» (1:3) в чемпионате Англии, а также дважды проиграл мадридскому «Реалу» (в обоих случаях 0:2) в Лиге чемпионов.

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Благодаря победе в игре с «Борнмутом» «аристократы» обезопасили себя от зоны вылета в Чемпионшип. Однако большого энтузиазма это не придаёт. Мотивировать и в некоторых моментах улучшить игру «Челси» небезызвестному Фрэнку Лэмпарду удалось, но нет никаких гарантий, что в следующей встрече его подопечные не потерпят ещё одно безвольное поражение.

В этом сезоне синие из-за ряда причин очень нестабильны. Большие проблемы имеются у «аристократов» как в защите, так и в атаке. За последние семь матчей во всех турнирах, несмотря на то что регулярно выручал Кепа Аррисабалага, они пропустили 13 мячей. Сами забили только пять.

Возможно, всё изменится в следующем сезоне. Сообщается, что летом должность главного тренера «Челси» займёт Маурисио Почеттино. Тренер уже постепенно собирает состав под себя. Аргентинец планирует сохранить Мэйсона Маунта, так как видит в нём ключевого игрока. Также он хочет видеть в своей новой команде полузащитника «Барселоны» Гави.

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У «Ноттингем Форест» в разы меньше ресурсов, но он вполне может доставить «Челси» неприятности и даже победить на «Стэмфорд Бридж». В последних четырёх турах он уступил «Ливерпулю» (2:3) и «Брентфорду» (1:2). Обыграл «Брайтон» (3:1) и «Саутгемптон» (4:3).

Клуб закрепился на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. В качестве дополнительного стимула для него служит борьба за выживание. Отрыв от зоны вылета составляет всего лишь три очка. Нет никаких сомнений, что в оставшихся до конца сезона играх «лесники» выложатся по полной.

Несмотря на старания опытного Кейлора Наваса, «Ноттингем Форест» очень много пропускает. За 35 туров в чемпионате Англии в его ворота забили 65 мячей. Хуже защита только у «Борнмута» и «Лидса». Компенсировать этот недостаток Стивену Куперу удаётся за счёт хорошей результативности.

В последних четырёх турах «лесники» забили 10 мячей. В пяти из них (забил три мяча и отдал две голевые передачи) принял непосредственное участие Морган Гиббс-Уайт. В последнее время Купер стал выпускать полузащитника на позиции вингера, но с возможностью быть свободным художником.

За счёт этого Морган Гиббс-Уайт стал получать больше пространства и чаще радовать результативностью. Не исключено, что в предстоящем матче он вновь забьёт мяч или сделает голевую передачу. Предлагаем проверить ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.45.

Совсем недавно звёздный нападающий «Челси» Рахим Стерлинг признался, что он переживает сейчас один из худших моментов в карьере. К форварду и его сокомандникам накопилось немало вопросов. За один матч с «Борнмутом» лондонцы забили больше, чем за семь предыдущих игр во всех официальных турнирах.

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По-прежнему не может похвастаться высокой результативностью взятый за огромные деньги Михаил Мудрик. Украинец провёл в составе «аристократов» 15 неполных матчей, в которых отметился лишь двумя голевыми передачами. Полузащитника небезосновательно продолжают критиковать за невнятные выступления.

Прогноз и ставки на матч 36-го тура АПЛ «Челси» — «Ноттингем Форест» 13 мая 2023 года

«Челси» очень нестабилен. Он много пропускает и мало забивает. Даже «Ноттингем Форест», борющийся за выживание, выглядит лучше. «Лесники» уступили, но сумели навязать борьбу «Ливерпулю» и «Брентфорду». Также они обыграли «Брайтон» и «Саутгемптон». Мотивации у подопечных Стивена Купера хватает. Плохо лишь, что у них одна из самых слабых оборон в АПЛ. Ждём голы с обеих сторон и в большом количестве.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.45.

Экспресс с коэффициентом 8.50.

Прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар» с коэффициентом 2.80.

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Прогноз на матч «Урал» — «Оренбург» с коэффициентом 3.60.