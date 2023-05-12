«ПСЖ» — «Аяччо». Мбаппе готов стать капитаном

24-летний француз стал единоличным лидером парижан. Теперь всё зависит от него.

13 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Аяччо». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.09. Успех «Аяччо» оценён экспертами в 26.0. Ставки на ничью принимаются за 12.5.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Аяччо» 13 мая 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Аяччо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.47. Поставить на «обе забьют» можно за 2.70.

Анализ и прогноз на матч 35-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Аяччо» (13.05.2023)

Во Франции сезон стремительно близится к завершению. Позади 34 тура Лиги 1. На 13 мая запланированы две встречи 35-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Парк де Пренс» в Париже померяются силами «ПСЖ» и «Аяччо». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главный судья — Пьер Гайуст.

«ПСЖ» уверенным шагом идёт к очередному чемпионству. Он возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 с комфортным отрывом от «Ланса». Крайне маловероятно, что в оставшихся четырёх турах парижане упустят преимущество и останутся без трофея.

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За последние пять туров в чемпионате Франции красно-синие проиграли только «Лорьяну» (1:3). Причём большую часть встречи они провели в меньшинстве. Красную карточку на 20-й минуте получил защитник Ашраф Хакими. Во всех остальных матчах парижане победили, в том числе «Труа» (3:1).

Игра с «Труа» интересна тем, что не принял в ней участия звёздный нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. Он покинул расположение команды без разрешения Кристофа Галтье и футбольного советника после поражения «Лорьяну». Было принято решение об отстранении аргентинца на две недели.

Однако позже он записал видеообращение с извинениями, а потом появилась информация. Судя по ней, Месси заключил секретный контракт с «ПСЖ», по которому он просит прощения, а клуб отменяет его дисквалификацию. К слову, к тренировкам Лионель уже приступил, но появится ли на поле?

Месси и «ПСЖ» заключили секретный контракт.

Судя по всему, летом обладатель семи «Золотых мячей» покинет «ПСЖ». Примечательно, что клуб уже присмотрел ему замену. По данным источника, основным кандидатом является нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Месси же может перебраться либо в «Барселону», либо в «Аль-Хиляль», который недавно выдвинул ему рекордное предложение — € 600 млн за два сезона.

Вернёмся к матчу с «Труа». Одним из главных героев встречи стал Килиан Мбаппе. Француз открыл счёт уже на восьмой минуте. Уж он-то точно вряд ли расстроился отстранению Месси. Форвард стал единоличным лидером команды. Его индивидуальная мотивация и не только делают «ПСЖ» явным фаворитом предстоящей игры.

«Аяччо» является очень удобным соперником для парижан. Он располагается лишь на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Шансы избежать вылета в Лигу 2 ещё есть, но они крайне невелики. Отставание от располагающегося на спасительной 16-й строчке «Осера» составляет целых 11 очков.

К тому же во второй половине сезона «медведи» находятся в ужасной форме. Они не могут выиграть в последних девяти встречах. Вничью сыграли с «Брестом» (0:0) и «Тулузой» (тоже 0:0). Причём в обоих случаях команда выступала на домашнем стадионе.

Скорее всего, парижане одержат в грядущем матче разгромную победу. Поставить на них с форой (-2.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Возможно, вновь отличится Мбаппе. Сейчас форвард возглавляет таблицу лучших бомбардиров Лиги 1. На его счету 24 гола в 30 матчах. Встреча с «Аяччо» — отличная возможность улучшить статистику.

Во всех трёх последних очных играх парижане одержали победы. И это при том, что все эти матчи проходили на выезде На домашнем стадионе красно-синие тем более должны разгромить одного из главных аутсайдеров, пребывающего в чёрной полосе.

Килиан Мбаппе: не мешайте моё имя в своих салатах и проверяйте источники.

За 30 туров подопечные Кристофа Галтье забили целых 79 мячей. Сами пропустили 35. «Медведи» за этот же период времени забили только 22 гола, а сами получили 61. Выводы напрашиваются сами собой. Мбаппе прекрасно справляется с ролью лидера, и, видимо, не зря его хотят сделать капитаном в следующем сезоне. Он готов к этому!

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Аяччо» 13 мая 2023 года

«ПСЖ» всё ближе и ближе к чемпионству. Он победил в четырёх из пяти последних встреч. У парижан намного сильнее состав и гораздо лучше результаты на дистанции. Думается, на домашнем стадионе они разгромят «Аяччо», который уже смирился с тем, что не сумеет сохранить прописку в Лиге 1.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-2.5) за коэффициент 2.00.

Экспресс с коэффициентом 8.50.

Прогноз на матч «Реал» — «Хетафе» с коэффициентом 3.54.

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