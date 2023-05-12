ЦСКА — «Торпедо». Федотов обживается на втором месте

13 мая состоится матч 27-го тура чемпионата России ЦСКА — «Торпедо». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 1.21. Успех автозаводцев оценивается в 12.75. На ничью дают коэффициент 6.55.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 27-го тура РПЛ ЦСКА — «Торпедо» 13 мая 2023 года

Букмекеры считают, что игра ЦСКА — «Торпедо» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.08.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура чемпионата России ЦСКА — «Торпедо» (13.05.2023)

Игра 27-го тура РПЛ ЦСКА — «Торпедо» пройдёт 13 мая на поле стадиона «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00 мск. Болельщики армейцев надеются на возвращение в состав получившего травму в минувшей встрече Ивана Облякова. От лучшего игрока апреля стоит ждать неординарных действий в атаке.

Обляков вышел на пик формы в сезоне-2022/2023. Перевод номинального опорного хавбека ближе к штрафной открыл новые границы таланта футболиста. Стартовая скорость и выбор позиции для рывка позволяют Ивану уходить от большинства защитников РПЛ.

Килиан Мбаппе: не мешайте моё имя в своих салатах и проверяйте источники.

Наверняка у Владимира Федотова испортилось настроение, когда в минувшем туре пришлось досрочно менять Облякова по причине травмы. Впереди Суперфинал Кубка России, и лидер ЦСКА очень нужен на поле в решающем матче сезона.

Армейцы выиграли у «Оренбурга» со счётом 2:1. В итоге появились радостные новости. Обляков вышел на связь и рассказал, что будет готов к следующей встрече.

К дерби с «Торпедо» армейцы готовятся в приподнятом настроении. Они воспользовались осечкой «Ростова» в последней игре и переместились на вторую строчку турнирной таблицы. У них в активе 51 очко.

Хаби Алонсо рассказал о первой за 10 лет встрече с Жозе Моуринью.

ЦСКА нужно просто не терять очки в оставшихся турах чемпионата, чтобы удержать второе место, и не обращать внимания на результаты преследователей. Удачный момент — на очереди игра с аутсайдером этого сезона.

В последнем матче подопечные Жозепа Клотета проиграли «Ахмату» со счётом 1:5. Нашлось крайне мало желающих смотреть на действия игроков «Торпедо», и на стадионе было тихо. Все попытки нового тренера спасти ситуацию обернулись провалом — команда безнадёжна.

Полное отсутствие осмысленной игры в позиционной обороне — ключевой фактор провального сезона «Торпедо». Индивидуальный уровень исполнителей в линии защиты низок по меркам РПЛ, а компенсировать его тактической схемой невозможно по причине постоянных изменений.

ЦСКА и «Торпедо» провели 38 очных встреч. Преимущество на стороне армейцев — 18 побед при семи ничейных результатах. Разница забитых мячей в пользу красно-синих — 56:46. Любопытно, что в двух последних матчах выиграли автозаводцы с одинаковым счётом 1:0.

ЦСКА набрал оптимальную форму на финише сезона. Второе место — награда армейцам за яркую игру в атаке. К тому же пора брать реванш у «Торпедо» за два поражения подряд в очных матчах. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу ЦСКА с форой (-2.5) за коэффициент 2.50.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Торпедо» 13 мая 2023 года

Аутсайдер чемпионата терпит бедствие. В матче с мотивированным ЦСКА ему будет сложно удержать свои ворота на замке. Отсутствие добротных исполнителей в линии защиты «Торпедо» позволяет подопечным Федотова рассчитывать на уверенную победу в игре с разницей в три мяча. Вот и поставим на это за 2.50.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-2.5) за 2.50.

Экспресс с коэффициентом 8.50.

Марсело Бьельса возглавил сборную Уругвая.

Прогноз на матч «Урал» — «Оренбург» с коэффициентом 3.60.

Месси и «ПСЖ» заключили секретный контракт.

Прогноз на матч «Динамо» — «Ахмат» с коэффициентом 3.60.