«МЮ» — «Вулверхэмптон». Тен Хаг заставит «Ливерпуль» глотать пыль

«Красные дьяволы» плотно осели в зоне Лиги чемпионов и никого не пустят.

13 мая 2023 года состоится матч 36-го тура АПЛ «МЮ» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.37. Шансы «шпор» оценены в 8.50. Заключить пари на ничью предлагается за 5.10.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Вулверхэмптон» 13 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «МЮ» — «Вулверхэмптон» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.25. Ставки на то, что «красные дьяволы» победят со счётом 2:0, принимаются за 7.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «МЮ» — «Вулверхэмптон» (13.05.2023)

Одна из главных игр Премьер-лиги 13 мая пройдёт на «Олд Траффорд». «Манчестер Юнайтед» встретится с «Вулверхэмптоном». Хозяева начинают выходные на четвёртом месте с 63 очками, в то время как гости находятся на 13-й строчке с 40 очками.

В последней встрече «МЮ» проиграл «Вест Хэму» со счётом 0:1. Единственный гол был забит на 27-й минуте благодаря ошибке вратаря, а в оставшееся время «красные дьяволы» не смогли создать нужный момент для взятия ворот.

Холанд стал лучшим игроком года по версии Ассоциации футбольных журналистов.

Поражение от «молотобойцев» означает, что «Манчестер Юнайтед» выиграл только один из четырёх последних матчей АПЛ.

Победить удалось «Астон Виллу», а проиграл клуб «Брайтону» и «Вест Хэму», а также сыграл вничью со счётом 2:2 с «Тоттенхэмом».

Домашняя форма в АПЛ показывает, что «Манчестер Юнайтед» не знает поражений в 15 последних встречах. В 12 из них он победил, причём таких соперников, как «Лестер», «Брентфорд», «Эвертон» и «Астон Вилла».

«Красные дьяволы» хорошо защищаются, играя дома, и в каждом из последних пяти домашних матчей АПЛ не пропускали даже гола.

«Волки» приезжают на «Олд Траффорд» после хорошей домашней победы со счётом 1:0 во встрече с «Астон Виллой». Единственный гол в игре был забит на девятой минуте, и это былит важные три очка для «волков», которые помогут сохранить прописку в АПЛ.

Победа над «Астон Виллой» была важна не только с точки зрения выживания, но и для реабилитации после поражения «Брайтону» со счётом 0:6. Оно было самым крупным с 2012 года в истории «Вулверхэмптона».

Что касается их выездной формы, то, согласно тенденциям, «волки» выиграли только 2 из 17 последних выездных матчей в АПЛ. Команда пропускаёт много голов в гостях – 31.

«Манчестер Юнайтед» продолжает играть без травмированных Скотта Мактоминея, Рафаэля Варана и Лисандро Мартинеса. У «волков» есть только один травмированный игрок – Бубакар Траоре.

«Красные дьяволы» знают, что не могут позволить себе больше терять очки, если хотят остаться в четвёрке сильнейших.

Агент Клаудиньо, Малкома, Ренана и Мантуана рассказал о будущем игроков.

Их домашняя форма была хорошей, в то время как «волки» с трудом выигрывают матчи на выезде. Эта игра должна закончиться в пользу «Манчестер Юнайтед». Мы считаем, что Эрик тен Хаг уже придумал, как будет сдерживать «Вулверхэмптон». Предлагаем поставить на победу «МЮ» всухую за 2.45 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «МЮ» всухую за 2.45.

Экспресс с коэффициентом 8.50.

Прогноз на матч «Динамо» — «Ахмат» с коэффициентом 3.60.

Бюджет «Спартака» в сезоне-2023/2024 будет увеличен до 12 млрд рублей.

Прогноз на матч «Урал» — «Оренбург» с коэффициентом 3.60.

Нападающий «Баварии» Садио Мане близок к трансферу в «Челси».