«Интер» — «Сассуоло». Индзаги не перестаёт удивлять

13 мая 2023 года состоится матч 35-го тура Серии А «Интер» — «Сассуоло». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу «змей» можно с коэффициентом 1.40. Шансы чёрно-зелёных оценены в 7.10. Заключить пари на ничью предлагается за 5.10.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Интер» — «Сассуоло» 13 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Интер» — «Сассуоло» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.45. Ставки на то, что миланцы победят со счётом 2:0, принимаются за 7.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Интер» — «Сассуоло» (13.05.2023)

В субботу на «Сан-Сиро» в очередном туре Серии А состоится важный матч между «Сассуоло» и миланским «Интером».

Чёрно-зелёные занимают 13-е место в турнирной таблице Серии А и в этом сезоне выступают не лучшим образом. На прошлой неделе команда на выезде сыграла вничью со счётом 1:1 с «Болоньей», и в этом матче ей необходимо прибавить.

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Миланский «Интер» занимает четвёртое место в турнирной таблице и в этом сезоне выглядит довольно впечатляюще. В последней игре Лиги чемпионов «нерадзурри» легко обыграли «Милан» со счётом 2:0 и будут стремиться к аналогичному результату в эти выходные.

«Интер» имеет небольшое преимущество над «Сассуоло» и выиграл 10 из 21 очной встречи, в то время как соперник одержал девять побед. Чёрно-зелёные выиграли только один из последних восьми матчей со «змеями».

Миланцы выиграли только один из семи последних домашних встреч с «Сассуоло» в Серии А, причём единственная победа за этот период была одержана со счётом 2:1 в 2021 году. Неужели это проклятье и на своём стадионе «Интеру» приходится неудобно с чёрно-зелёными?

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«Змеи» имеют в своём распоряжении отличный состав и в последние недели показали себя с лучшей стороны. На этой неделе «нерадзурри» обыграли очень сильных соперников. В Лиге чемпионов они выиграли у «Милана», а до этого победили «Рому» (в обоих случаях 2:0).

«Сассуоло» не раз доставлял проблемы «Интеру», но в этом сезоне он не выглядит клубом, способным навязать борьбу такой стабильной команде. Подопечные Индзаги набрали очень хороший ход и сбавлять его не собираются. Они опережают «дьяволов» на два очка в борьбе за путёвки в Лигу чемпионов.

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