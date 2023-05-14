Экспресс на РПЛ с коэффициентом 10.48: Карпин побеждает, пока Дзюба лечится

«Ростов» пытается вернуть второе место, а Артём не поможет железнодорожникам, но есть другие козыри.

Сезон в РПЛ приближается к завершению, и осталось сыграть не так много матчей. 14 мая 2023 года заканчивается очередной тур РПЛ, в котором болельщиков ждут яркие события и интриги. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.48 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив»

«Крылья Советов» идут в опасной близости от зоны переходных матчей. Отрыв от «Факела» сократился до одного очка после того, как команда из Воронежа выиграла два матча подряд, а ведь самарцам ещё предстоит играть с «Факелом» очный матч. «Крылья Советов» в плохой форме – всего одна победа в 13 встречах во всех турнирах.

«Локомотив» в 2023-м неудержим. Команда Михаила Галактионова провалилась в Кубке России, зато в чемпионате одержала семь побед в девяти матчах после зимней паузы. В этих встречах здорово проявил себя Артём Дзюба, который забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. Однако он не полетел на игру в Самару. Виной может быть повреждение, из-за которого форварда заменили в последнем матче.

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Однако вряд ли это скажется на результате и показателях железнодорожников. Помимо Артёма, хватает результативных футболистов, способных повлиять на ход матча. Поэтому мы рекомендуем поставить на победу «Локомотива» с коэффициентом 3.15.

Прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Ростов»

«Сочи» проиграл в шести из девяти матчей РПЛ. Отставка Курбана Бердыева лишь усугубила положение команды. На фоне отсутствия турнирной мотивации Дмитрию Хохлову не удаётся подготовить команду для финального рывка. Это отчётливо прослеживается по беззубой игре южан в атаке — забили лишь восемь голов и пять раз покинули поле без результативного действия.

«Ростов» в матче прошлого тура с «Факелом» не просто подвёл черту под семиматчевой беспроигрышной серией, уступив воронежскому клубу со счётом 0:2, но и поспособствовал досрочному чемпионству «Зенита».

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В итоге команду Валерия Карпина со второго места в турнирной таблице РПЛ потеснил ЦСКА, опередив жёлто-синих на одно очко, а «Спартак» нивелировал отставание и уступает «Ростову» лишь по дополнительным показателям. Если учесть убедительные результаты «Ростова» в выездных матчах, то рекомендуем присмотреться к ставке на ничью или победу «Ростова» за 1.60.

Прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Пари НН»

В матче последнего тура «Факел» победил в гостях «Ростов» (2:0). Эта была первая встреча под руководством нового тренера Вадима Евсеева. Перешедший из ярославского «Шинника» специалист имеет богатый и успешный опыт борьбы за выживание, и поэтому на остаток сезона воронежские болельщики возлагают большие надежды.

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Победа над «Ростовом» стала для «Факела» второй подряд. До этого клуб обыграл «Динамо» со счётом 2:0. «Пари НН» в последнем туре сыграл вничью с «Уралом». За последние два матча нижегородцы забили только один мяч, а за последние девять встреч была одержана лишь одна победа при одной ничьей.

Нижегородцы забивали в пяти из семи последних матчей на выезде. Предлагаем поставить на обмен голами. Коэффициент на обе забьют — 2.08.

Экспресс на матчи 14 мая 2023 года

Ставка 1: победа «Локомотива» над «Крыльями Советов» за 3.15.

Ставка 2: «Ростов» не проиграет «Сочи» за 1.60.

Ставка 3: обе забьют в матче «Факел» — «Пари НН» за 2.08.

Общий коэффициент: 3.15 Х 1.60 Х 2.08 = 10.48

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