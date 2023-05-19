Экспресс на 19 мая с коэффициентом 12.0: трудный день для Головина и Черышева

19 мая стартуют очередные туры в европейских чемпионатах. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.0 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги 1 «Лион» — «Монако»

Обе команды завершают этот сезон далеко не в лучшей форме. «Лион» выступает не так уж и плохо, если смотреть исключительно на результаты. В семи последних матчах чемпионата у него пять побед, пусть четыре из них и с минимальным счётом. Тем не менее «львам» никак не удаётся закрепиться в еврокубковой зоне, так как осечки случаются неожиданно – они остались без очков с «Марселем» (1:2), а в прошлом туре допустили поражение от скромного «Клермона» (1:2).

В итоге отставание от первой пятёрки выросло до четырёх очков, и в оставшихся матчах хозяевам необходим стопроцентный результат с ошибками конкурентов. При этом календарь «Лион» совсем не щадит, ведь в последних турах предстоит сыграть с крепкими середняками или с конкурентами. «Монако» относится ко второй категории и тоже по-прежнему решает турнирные задачи.

10 лучших прогнозов на сегодня.

В четырёх последних матчах гости смогли одержать лишь одну победу — над худшим клубом лиги «Анже» (2:1). Победный мяч в той игре забил Александр Головин, который старается оживить нападение красно-белых, но получается с трудом. В трёх из четырёх предыдущих встреч «Монако» не забил ни одного гола. Кроме того, в двух из трёх последних очных игр соперников забивал лишь один из них. Поэтому рассмотрим ставку «обе забьют – нет» с коэффициентом 2.65.

Прогноз на матч Серии B «Парма» — «Венеция»

В решающую стадию переходит чемпионат итальянской Серии В. Перед последним туром уже определились команды, которые напрямую переходят в Серию А, но за место в плей-офф идёт ожесточённая борьба. Однако «Парма», которую ведёт за собой нестареющий Буффон, место в плей-офф уже гарантировала. По итогу 37 встреч хозяева записали в актив 57 очков. Победа во встрече может способствовать продвижению «Пармы» на четвёртое место в таблице.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Венеции» нельзя проигрывать в последнем туре. На два места в плей-офф претендует пять команд, поэтому Денис Черышев и его партнёры могут провалить сезон. Ничья оставляет «Венеции» рабочие шансы на плей-офф, но команда будет зависеть от результатов игр конкурентов. После 37 встреч у гостей в активе 49 очков.

«Парма» находится в отличной форме, что подтверждают результаты команды в последних играх. Хозяева за последние четыре встречи забили семь мячей и одержали три победы. Перспективно смотрится ставка на победу «Пармы» за коэффициент 2.35.

Прогноз на матч Примеры «Кадис» — «Вальядолид»

«Кадис» на последнем отрезке сезона смотрится весьма неплохо. За 14 туров команда Серхио Гонсалеса потерпела шесть поражений, но четыре из них пришлись на матчи с топовыми клубами — «Барселоной» (0:2), «Реалом» (0:2), «Севильей» (0:2) и «Атлетико» (1:5). В четырёх встречах «жёлтая подлодка» добилась максимального результата, примечательно, что все они проходили при поддержке родных стен.

За четыре тура до конца сезона «Кадис» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице. По дополнительным показателям команда Серхио Гонсалеса опережает идущий следом «Вальядолид» и лишь на одно очко — ближайшего представителя зоны вылета. В предстоящей встрече с прямым конкурентом по борьбе за сохранение прописки «жёлтая подлодка» не имеет права на ошибку. Поддержка домашних трибун может сыграть ключевую роль.

Вернувшийся в Примеру «Вальядолид» ходит по тонкому льду. Отставка Хосе Пачеты имела лишь временный эффект. В первых трёх матчах под руководством Пауло Пеццолано «пусела» набрала семь очков, сыграв вничью с «Мальоркой» (3:3), а также обыграла «Вильярреал» (2:1) и «Жирону» (1:0), но затем уступила в следующих четырёх встречах с суммарным счётом 4:12. Рекомендуем осторожную ставку на обе забьют за 1.92.

Экспресс на матчи 19 мая

Ставка 1: обе забьют — нет в матче «Лион» — «Монако» за 2.65.

Ставка 2: победа «Пармы» в матче с «Венецией» за 2.35.

Ставка 3: обе забьют в матче «Кадис» — «Вальядолид» за 1.92.

Общий коэффициент: 2.65 Х 2.35 Х 1.92 = 12.0.

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