Канада — Латвия. В истории латвийцев можно ставить точку

Хозяева ЧМ-2023 здорово проявили себя, однако пора и честь знать. Они и так прыгнули выше головы.

27 мая состоится матч 1/2 финала ЧМ-2023 по хоккею Канада — Латвия. Начало игры — в 14:20 мск. В «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу канадцев можно с коэффициентом 1.30. Успех латышей оценён экспертами в 8.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 Канада — Латвия 27 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч 1/2 финала ЧМ-2023 Канада — Латвия будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.62, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20. Ничья по итогам 60 минут доступна за 5.50. Заключить пари на то, что обе команды забьют с 1-й по 30-ю минуту, можно с коэффициентом 1.70 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч ЧМ-2023 по хоккею Канада — Латвия (27.05.2023)

Чемпионат мира по хоккею близится к завершению. Отгремели встречи 1/4 финала. На 27 мая запланированы полуфинальные игры. В одной из них на стадионе «Нокиа-Арена» в Тампере померяются силами Канада и Латвия. Стартовый свисток прозвучит в 14:20 мск.

Сборная Латвии добыла путёвку в плей-офф не без везения. Для неё всё решалось в матче последнего тура группового этапа со Швейцарией. В случае поражения подопечные Харийса Витолиньша заняли бы пятое место и закончили бы выступление на домашнем турнире.

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К встрече бордово-белые подходили в роли аутсайдеров, ведь швейцарцы не проиграли ни в одном из шести туров к тому моменту. Однако «красные крестоносцы» сделали пару изменений в составе. Латвия на характере вырвала победу в овертайме со счётом 4:3.

Таким образом, подопечные Витолиньша финишировали на третьей строчке в группе и вышли в 1/4 финала на Швецию. В очередной раз они подходили к игре в качестве андердогов, но ситуация повторилась. «Тре Крунур» продемонстрировали невзрачный хоккей. Они нанесли почти в три раза больше бросков, но забили всего лишь один гол.

Конечно же, стоит отдать должное голкиперу Латвии Артуру Шилову. Он совершил целых 40 сейвов. Да и свои моменты латыши реализовали идеально. Вот только у них было очень много удалений. Целых 23 минуты пришлось провести в меньшинстве. Удивительно, что шведы ни разу не реализовали численное преимущество.

Сборная Латвии впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира.

Немаловажно, что встречи со Швейцарией и Швеций проходили в Риге. Именно благодаря невероятной поддержке родных болельщиков бордово-белые выиграли и впервые в истории добыли путёвку в полуфинал чемпионата мира. Оставшиеся матчи пройдут в Тампере (Финляндия).

То, что латыши будут лишены преимущества домашнего стадиона, играет на руку канадцам. «Кленовые листья» всегда были одними из фаворитов. Они выиграли целых 27 чемпионатов мира. Столько же у сборной России (если считать вместе с титулами СССР).

В случае победы в текущем розыгрыше сборная Канады станет самой титулованной национальной командой турнира. На предыдущей стадии подопечные Андре Туриньи разгромили действующих чемпионов мира и Олимпиады Финляндию со счётом 4:1. Они превзошли соперника по всем параметрам.

Хозяева турнира выглядели очень вяло. К 56-й минуте они проигрывали 0:3. В очередной раз отметился результативным действием один из лидеров «кленовых листьев» Маккензи Уигар, выступающий за «Калгари». Защитник записал на свой счёт голевую передачу.

Всего у Уигара семь результативных передач и три заброшенные шайбы в восьми матчах ЧМ-2023. Хоккеистов уровня Маккензи у канадцев предостаточно. У Латвии ресурсов гораздо меньше. Выступающих в НХЛ спортсменов у неё в составе только трое — Артур Шилов («Ванкувер»), Кристиан Рубинс («Оттава») и Рудольф Балцерс («Тампа-Бэй»).

Скорее всего, латвийцы навяжут канадцам борьбу. Победы в матчах со Швейцарией и Швецией наверняка придадут им дополнительную уверенность в собственных силах и импульс. Однако наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит П1 + ТМ 5.5 шайбы за коэффициент 2.15 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

У канадцев не самая лучшая результативность. Они забросили только 25 шайб за восемь игр, но и сами пропустили только 11. Латыши забили ещё меньше — 21 гол. Зато у них есть очень надёжный голкипер. Благодаря его стараниям и не только бордово-белые пропустили 17 шайб. Также изобилия голов не ждём ввиду важности встречи.

За последние 10 лет сборные лишь раз встречались в финальных стадиях — на Олимпийских играх 2014 года. В той встрече канадцы выиграли со счётом 2:1. Скорее всего, подобным образом закончится и грядущий матч. Если Латвия выиграет, то это станет очень громкой сенсацией.

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В это хочется верить. Подопечные Витолиньша заслуживают особой похвалы за самоотверженность и характер. Однако они уже прыгнули выше головы. Бордово-белые отдали много сил для побед в играх со Швейцарией и Швецией. У «кленовых листьев» выше класс. Думается, они выйдут в финал.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2023 Канада — Латвия 27 мая 2023 года

Сборная Канады сильнее. У неё лучше состав и хоккей. «Кленовые листья» всегда являются одними из главных претендентов на чемпионство. Латвия своей игрой успела влюбить многих. Однако то, что встреча состоится в Финляндии, сильно снижает шансы на её победу. В подопечных Туриньи верится куда больше. Большого количества голов не ждём ввиду важности встречи и статистических показателей команд. Ставка на победу Канады и тотал меньше 5.5 шайбы принимается в «Фонбет» за 2.15. Там же за регистрацию будет начислен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Канады и тотал меньше 5.5 шайбы за коэффициент 2.15.

Экспресс с коэффициентом 14.25.

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