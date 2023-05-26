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«Бохум» — «Байер», прогноз на матч Бундеслиги 27 мая 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Бохум» — «Байер». Азмун в отчаянии
Михаил Коробов
«Бохум» — «Байер»: прогноз на матч Бундеслиги
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Неужели иранец останется без еврокубков, несмотря на такой классный сезон «фармацевтов».

27 мая состоится матч 34-го тура Бундеслиги «Бохум» — «Байер». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «львов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех «несгибаемых» оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бохум» — «Байер» 27 мая 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Бохум» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.46.

Анализ и прогноз на матч 34-го тура чемпионата Германии «Бохум» — «Байер» (27.05.2023)

Германия - Бундеслига. 34-й тур
27 мая 2023, суббота. 16:30 МСК
Бохум
Бохум
Не начался
Байер
Леверкузен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как и в большинстве других европейских стран, в Германии футбольный сезон подходит к концу. На 27 мая запланирована встреча, которая откроет программу заключительного тура. На стадионе «Воновия Рурштадион» померяются силами «Бохум» и «Байер».

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Бóльшую часть сезона «Бохум» провёл ужасно. Зато под концовку обрёл стимул в виде борьбы за выживание и заметно прибавил. Преимущественно за счёт эмоционального подъёма за последние девять туров клуб уступил только «Штутгарту» (2:3), «Вольфсбургу» (1:5) и мёнхенгладбахской «Боруссии» (0:2).

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Вничью подопечные Томаса Леча сыграли с франкфуртским «Айнтрахтом», «Унионом», лидирующей дортмундской «Боруссией» и «Гертой» (во всех четырёх случаях 1:1). Таким образом «несгибаемые» поднялись на 16-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги.

Отрыв от идущего в зоне вылета «Шальке» минимальный — одно очко. Но и отставание от занимающего 14-е место «Аугсбурга» совсем небольшое — два очка. У «Бохума» есть хорошие шансы сохранить прописку в Бундеслиге. Вполне вероятно, что для этого ему хватит ничьей в предстоящей встрече.

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Прозвище «Бохума» говорит само за себя. За долгую историю существования «несгибаемые» неоднократно оказывались на грани вылета во Вторую Бундеслигу, но зачастую им удавалось спастись. Такой уж у клуба менталитет — несмотря ни на что, бороться за сохранение прописки.

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Для «Байера» «Бохум» является не самым удобным соперником. Лишь в четырёх из восьми последних очных встреч он одержал победы. Причём три из них пришлись на игры на домашнем стадионе. Удастся ли «фармацевтам» в этот раз обыграть «несгибаемых»?

У «львов» тоже предостаточно мотивации. Они занимают шестую строчку в турнирной таблице, которая даёт право сыграть в следующем сезоне в Лиге конференций. Однако по пятам идёт «Вольфсбург», который в матче заключительного тура встретится с замыкающей турнирную таблицу «Гертой».

Чтобы не остаться без еврокубков в следующем сезоне, подопечным Хаби Алонсо нужна победа. Благодаря испанскому специалисту «фармацевты» выбрались из ужасного кризиса. Они даже вышли в полуфинал Лиги Европы, обыграв на предыдущих стадиях ряд крепких соперников. Дальше не пустила «Рома».

В ответной игре с римлянами «львы» потратили очень много сил. Они смотрелись в разы предпочтительнее соперника. За 90 минут «Байер» позволил «джаллоросси» нанести только один удар, в то время как сам он нанёс больше 20. Вот только итальянцы продемонстрировали мастер-класс по игре от обороны и высушили матч.

Все 90 минут на поле провёл Сердар Азмун, здорово прибавивший при Алонсо. У иранца было несколько хороших моментов, однако забить он не сумел. Не исключено, что бывший нападающий «Зенита» получит игровое время в грядущей встрече. Но вот поможет ли он своей команде добыть путёвку в еврокубки?

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За последние шесть туров в Бундеслиге «Байер» обыграл только «Лейпциг» (2:0), на домашнем стадионе. Вничью он сыграл с «Вольфсбургом» (0:0), «Унионом» (0:0), «Штутгартом» (1:1) и мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:2). Уступил «Кёльну» (1:2). Предлагаем проверить 1Х за коэффициент 1.86.

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Встреча состоится в Бохуме, что даёт солидное преимущество хозяевам. За 16 туров дома они проиграли семь раз и дважды сыграли вничью. Скорее всего, в этот раз они сыграют с максимальной самоотдачей и сумеют выиграть, чтобы избежать понижения в классе.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Бохум» — «Байер» 27 мая 2023 года

На последнем отрезке сезона «Бохум» набрал очень хороший ход. «Несгибаемые» сверхмотивированы борьбой за выживание. Уставшему после матча в Лиге Европы «Байеру» вряд ли удастся их обыграть. «Несгибаемые» — неудобный соперник для «фармацевтов», о чём свидетельствует история очных встреч и не только. Плюс игра состоится на их домашнем стадионе. Сдаётся, закончат сезон «львы» на плохой ноте.

Ставка: «Бохум» не проиграет за коэффициент 1.86.

Экспресс с коэффициентом 7.94.

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