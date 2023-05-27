«Ювентус» — «Милан». Аллегри добили, отняв 10 очков

Забирают, потом возвращают, а затем снова отбирают — сил у туринцев больше нет.

28 мая состоится матч 37-го тура Серии А «Ювентус» — «Милан». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение туринцам. Поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32, а шансы «Милана» оценены в 3.10. Заключить пари на ничью предлагается за 3.50.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч 37-го тура Серии А «Ювентус» — «Милан» 28 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Милан» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.79. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.91. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.89.

Анализ и прогноз на матч 37-го тура Серии А «Ювентус» — «Милан» (28.05.2023)

Матч 37-го тура Серии А «Ювентус» — «Милан» состоится 28 мая в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». Маурицио Мариани в 21:45 мск даст стартовый свисток.

Эпопея со штрафом «Ювентуса» закончилась. Официально с туринской команды сняли 10 очков. В итоге «старая синьора» опустилась на седьмое место в турнирной таблице Серии А и в заключительных турах чемпионата может максимум претендовать на Лигу Европы.

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Поражение «Севилье» в экстра-таймах в ответной полуфинальной встрече Лиги Европы (1:2 ДВ) стоило команде шанса побороться за пропуск в Лигу чемпионов. Совокупность этих факторов оказывает сильное моральное давление на футболистов.

В последних восьми турах Серии А «старая синьора» потеряла 14 очков — сыграла вничью с «Болоньей» (1:1), а также проиграла «Лацио» (1:2), «Сассуоло» (0:1), «Наполи» (0:1) и «Эмполи» (1:4).

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий по поводу турнирной ситуации, ответив, что в течение трёх месяцев с туринского клуба снимали и возвращали очки обратно. Добавив, что он не упрекает своих подопечных за нестабильные результаты на последнем отрезке. Эмоциональные качели поставили команду в непростое положение.

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После чемпионата мира атака «Ювентуса» не радует результативностью. В последних 15 официальных матчах туринцы забивали в среднем по одному голу за матч. Лишь в трёх встречах на этом отрезке они забивали более одного мяча.

После снятия с «Ювентуса» 10 очков «Милан» поднялся на четвёртое место. Команда Стефано Пиоли имеет трёхочковое преимущество над ближайшим преследователем. Чтобы гарантировать место в зоне Лиги чемпионов, «россонери» нужно в заключительных двух турах набрать как минимум три очка.

«Дьяволы» здорово прибавили после мартовской паузы на матчи сборных. Стефано Пиоли сумел стабилизировать результаты, сместив акцент на оборону. Ключевую роль в повышении надёжности сыграл вернувшийся в состав Мик Меньян.

В последних 13 матчах во всех турнирах «россонери» пропустили лишь 10 голов и сохранили ворота в безопасности в пяти встречах. 27-летний французский вратарь сделал 27 сейвов на этом отрезке.

«Милан» хорош в созидании, но периодически команду подводит качество игры в завершающей стадии. «Россонери» забили 18 голов в последних 13 официальных встречах. В половине из них принял участие Рафаэл Леау. Португалец забил пять голов и записал в актив четыре ассиста.

«Ювентус» и «Милан» провели 43 личные встречи. «Старая синьора» победила в 25 матчах, и восемь раз команды сыграли вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 64:45 в пользу подопечных Массимилиано Аллегри. Последняя очная встреча закончилась победой миланцев со счётом 2:0.

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«Милан» выглядит предпочтительнее. «Россонери» надёжно действуют в обороне и производительнее в атаке. Лидеры нападения гостей пребывают в хорошей игровой форме. Учитывая турнирную мотивацию команды Пиоли, мы рекомендуем присмотреться к ставке на то, что «Милан» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.05.

Прогноз и ставки на матч 37-го тура Серии А «Ювентус» — «Милан» 28 мая 2023 года

«Ювентус» на последнем отрезке сезона нестабилен, в частности из-за слабой игры в атаке. Команда Стефано Пиоли на фоне «старой синьоры» выглядит поубедительнее благодаря эффективной игре Рафаэла Леау в атаке. Мы бы присмотрелись к ставке на ничью или победу «Милана» через тотал меньше 3.5 мяча за 2.05.

Ставка: «Милан» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.05.

Экспресс с коэффициентом 14.25.

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Прогноз на матч «Болонья» — «Наполи» с коэффициентом 2.36.

Мостовой: не уверен, что Глебов способен усилить «Спартак».

Прогноз на матч «Динамо» — «Локомотив» с коэффициентом 3.46.