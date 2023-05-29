Экспресс на 29 мая с коэффициентом 6.19: Никита Хайкин будет надёжен

В Норвегии чемпионат начался совсем недавно, а в Швейцарии заканчивается.

Большая часть европейских футбольных турниров закончила сезон, но это не означает, что закончились интересные события. Представляем вам экспресс с коэффициентом 6.19 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Викинг»

«Будё-Глимт» в прошлом году не смог защитить звание чемпиона Норвегии, но в этом сезоне показал, что вновь готов побороться за золото. Он одержал семь побед при одной ничьей в первых восьми матчах текущего розыгрыша. Единственная потеря очков у «Будё-Глимт» произошла в домашнем матче с «Бранном» (2:2), который делит с «Викингом» вторую строчку в турнирной таблице.

Ворота «Будё-Глимт» защищает Никита Хайкин. Российский вратарь вернулся в Норвегию после неудачной попытки заиграть в Англии, всю зиму просидев на скамейке запасных «Бристоль Сити». В первых четырёх встречах за «Будё-Глимт» после возвращения Хайкин пропустил всего один гол, но далее его статистика уже не такая впечатляющая – семь пропущенных мячей в пяти играх.

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В прошлом сезоне «Викинг» занял 11-е место, но старт текущего команде явно удался – четыре победы и две ничьих в семи матчах. Правда, плотность в турнирной таблице такова, что команда, набравшая на четыре очка меньше, идёт девятой, тогда как «Викинг» формально считается главным преследователем «Будё-Глимт».

«Викинг» выиграл только одну из трёх последних встреч на выезде. На выезде у «Будё-Глимт» всем тяжело. Поставим на победу «Будё-Глимт» с форой (-1.5) за 2.07.

Прогноз на матч «Базель» — «Грассхоппер»

В чемпионате Швейцарии развернулась нешуточная борьба за последнюю путёвку в еврокубки. На пятое место, которое при текущих раскладах даёт пропуск в Лигу конференций, претендуют четыре команды, две из которых сыграют друг с другом в последнем туре. «Базель» и «Грассхоппер» устроит только победа, а вот ничейный результат может открыть дорогу на международную арену идущим позади «Цюриху» или «Санкт-Галлену».

Матч с «Грассхоппером» для «Базеля» – последний шанс спасти сезон. Красно-синие дошли до полуфинала Лиги конференций, но победа над «Фиорентиной» в первом матче оказалась единственной за последние пять встреч для подопечных Хайко Фогеля. «Грассхоппер» тоже не блистает – у него также одна победа в пяти матчах.

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Статистика личных встреч не в пользу гостей. «Грассхоппер» не может выиграть у «Базеля» на его поле девять матчей подряд. К тому же у гостей будут отсутствовать из-за дисквалификации два ключевых футболиста, включая капитана команды Амира Абраши. Таким образом, поставим на победу хозяев, которая вернёт «Базель» в еврокубки.

Прогноз на матч «Янг Бойз» — «Винтертур»

Главный вопрос к этому матчу – сможет ли уже оформивший чемпионство «Янг Бойз» найти в себе мотивацию, чтобы победить аутсайдера. Последний матч сезона, игра на своём поле, слабый соперник, многое говорит о том, что недооценивать «Янг Бойз» не стоит и вряд ли он будет играть в поддавки, помогая «Винтертуру» спастись. Получается, что гостям лучше надеяться не на свою победу, а на принципиальность «Санкт-Галлена», который в параллельном матче не подарит очки «Сьону».

Конечно, «Винтертур» и сам будет пытаться решить свою судьбу, но вряд ли в этом матче он сможет рассчитывать на что-то большее, чем просто забитый гол. Хозяева постараются исправиться после безвольного поражения от «Лугано» в последнем туре, но их оборона неидеальна и может пропустить. Особенно если Рафаэль Вики снова применит ротацию и выпустит не сильнейший состав. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» за 1.75.

Экспресс на матч 29 мая 2023 года

Ставка 1: победа «Будё-Глимт» над «Викингом» с форой (-1.5) за 2.07.

Ставка 2: победа «Базеля» над «Грассхоппером» за 1.70.

Ставка 3: обе забьют в матче «Янг Бойз» — «Винтертур» за 1.75.

Общий коэффициент: 2.07 Х 1.70 Х 1.75 = 6.19.

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