«Фатих Карагюмрюк» — «Кайсериспор». Оздоев примет новый вызов

30 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» — «Кайсериспор». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Фатих Карагюмрюк» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех «Кайсериспора» оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» — «Кайсериспор» 30 мая 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Фатих Карагюмрюк» — «Кайсериспор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.38.

Анализ и прогноз на матч 36-го тура чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» — «Кайсериспор» (30.05.2023)

Позади 35 туров турецкой Суперлиги. На 30 мая запланировано семь встреч 36-го тура. В одной из них на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле померяются силами «Фатих Карагюмрюк» и «Кайсериспор». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Фатих Карагюмрюк» пребывает на спаде. В последних восьми турах чемпионата Турции у него лишь три победы, причём две из них — технические. Другая — в матче с располагающимся в зоне вылета «Умраниеспором» (4:2). Также была ничья с «Галатасараем» (3:3).

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Во всех остальных встречах «Фатих Карагюмрюк» потерпел поражения и много пропустил, в том числе в игре последнего тура с «Трабзонспором» (1:4). После этого матча Андреа Пирло заявил, что он покидает пост главного тренера команды из Стамбула. Итальянец отметил, что желание найти новый вызов взяло над ним верх.

Пирло проделал неплохую работу в «Фатих Карагюмрюке». Благодаря итальянскому специалисту многие футболисты достигли прогресса. В качестве примера можно привести экс-полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, ставшего одним из основообразующим игрков стамбульской команды.

В текущем сезоне россиянин принял участие в 30 матчах чемпионата Турции, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу. Смена главного тренера наверняка на нём отразится. В положительную или в отрицательную сторону — ещё предстоит узнать.

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Новым наставником «Фатих Карагюмрюк» должен стать Филиппо Индзаги. Ему наверняка потребуется некоторое время на адаптацию, но в целом назначение выглядит перспективно. Бывший легендарный нападающий «Милана» набрался тренерского опыта в Серии В. Посмотрим, как он проявит себя во главе турецкой команды.

«Кайсериспор» так же, как и «Фатих Карагюмрюк», угодил в чёрную полосу. В последних семи матчах у него только две победы, но одна техническая. Ничьих две — с «Касымпашой» (0:0) и «Коньяспором» (2:2).

Уступили подопечные Чагдаша Атана «Галатасараю» (0:6), «Адана Демирспор» (3:5) и «Аланьяспору» (0:4). Кроме того, в матче 1/4 финала Кубка Турции команда проиграла «Фенербахче» (1:4). Бросается в глаза, что «звёзды Анатолии» очень много пропускают. Именно с этим связана бóльшая часть их проблем и поражений в этом сезоне.

За 33 тура в чемпионате Турции «Кайсериспор» пропустил 57 мячей. «Фатих Карагюмрюк» наверняка этим воспользуется. Линия атаки у него очень качественная. Сразу два нападающих стамбульской команды входят в топ-3 лучших бомбардиров турецкой Суперлиги. Каждый забил в текущем розыгрыше турнира по 20 мячей.

Плохо лишь, что и у «Фатих Карагюмрюк» слабая оборона. За 33 тура он пропустил 62 мяча. И это уже шанс для «Кайсериспор» зацепиться за очки. В нападении у него тоже полный порядок. На основании этого предлагаем проверить ОЗ + ТБ 3.5 мяча за коэффициент 2.14.

Последняя очная встреча закончилась именно так — 4:2. С тех пор мало что изменилось. Фаворита выявлять не станем. Трудно предугадать, как «Фатих Карагюмрюк» поведёт себя после отставки тренера. Гол-два на домашнем стадионе он наверняка сумеет соорудить, но вот сколько пропустит?

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Немаловажно и то, что «Фатих Карагюмрюк» и «Кайсериспор» располагаются в середине турнирной таблицы. Вылет им уже не грозит, да и в еврокубки путь давно закрыт. Клубам остаётся лишь радовать своих болельщиков ярким футболом и постепенно готовиться к следующему сезону.

Прогноз и ставка на матч турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» — «Кайсериспор» 30 мая 2023 года

На двоих «Фатих Карагюмрюк» и «Кайсериспор» забили 123 мяча за 33 тура в чемпионате Турции. Но и сами они за этот период времени пропустили не сильно меньше — 119. Последняя очная встреча команд получилась очень результативной. Скорее всего, эта будет такой же. У обоих клубов мощные линии атаки, но вот в обороне им крепости очень сильно не хватает. Ждём, что голов будет много с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 2.14.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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