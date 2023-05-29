«Анкарагюджю» — «Галатасарай». Мауро Икарди идёт за чемпионством!

Аргентинец забил 10 голов в последних семи турах. В Турции его никто не способен остановить.

30 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Турции «Анкарагюджю» — «Галатасарай». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Галатасарая» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех «Анкарагюджю» оценён экспертами в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч турецкой Суперлиги «Анкарагюджю» — «Галатасарай» 30 мая 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Анкарагюджю» — «Галатасарай» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Анализ и прогноз на матч 36-го тура чемпионата Турции «Анкарагюджю» — «Галатасарай» (30.05.2023)

Как и во многих европейских странах, в Турции сезон подходит к концу. Позади 35 туров Суперлиги. На 30 мая запланировано семь встреч 36-го тура. В одной из них на стадионе «Эрьяман» в Анкаре «Анкарагюджю» примет «Галатасарай». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

В последних семи турах в чемпионате Турции «Анкарагюджю» уступил только «Фенербахче» (1:2) и «Трабзонспору» (0:2). Вничью сыграл с «Касымпашой» (0:0) и «Антальяспором» (1:1). Обыграл «Гиресунспор» (3:1) и «Умраниеспор» (2:1). Также была одна техническая победа.

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Результаты довольно неплохие. Однако стоит отметить, что уровень большей части соперников был невысок. Если же заглянуть немного раньше, там обнаружится ряд поражений, в том числе во встрече с «Галатасараем» (1:2). Удастся ли «Анкарагюджю» взять реванш? Сомнительно.

У команды из Анкары сильно ограничены ресурсы. При этом немалую их часть она бросила на то, чтобы преуспеть в Кубке Турции. Команда потратила уйму энергии и вышла в полуфинал, в котором обидно проиграла «Истанбул Башакшехир» (2:3 по сумме двух матчей).

На оставшуюся часть сезона у «Анкарагюджю» мотивации вряд ли много. Сейчас он располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции. Отрыв от зоны вылета составляет пять очков. Понижение в классе уже вряд ли настигнет команду из Анкары. Маловероятно, что она упустит столь комфортное преимущество.

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У «Галатасарая» стимул гораздо больше. Он возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции. У подопечных Окана Бурука есть все шансы выиграть золотые медали. Отрыв от «Бешикташа» и «Фенербахче» составляет пять очков.

В последних восьми встречах турецкой Суперлиги «львы» уступили только «Бешикташу» (1:3). Также они сыграли вничью с «Фатих Карагюмрюк» (3:3). Во всех остальных встречах «Галатасарай» одержал победы и забил 20 мячей.

10 из них записал на свой счёт Мауро Икарди. Взятый «Галатасараем» у «ПСЖ» в аренду на сезон нападающий набрал отличную форму. У него появился ряд вариантов продолжить карьеру в топ-5 чемпионатов. Аргентинец заявлял о желании остаться в составе «львов», но его будущее остаётся довольно туманным.

«Галатасарай» намерен сохранить Икарди в своём составе, однако на него появился спрос. Появлялась информация, что аргентинец близок к переходу в «Фулхэм». Также сообщалось, что у него есть несколько хороших вариантов продолжить карьеру в Италии. Так или иначе, Мауро является одним из лидеров «Галатасарая».

Форвард сконцентрирован на том, чтобы стать чемпионом Турции. Думается, его команда одержит в грядущем матче результативную победу. П2 + ТБ 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

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За 33 тура «Галатасарай» потерпел только четыре поражения и четыре раза сыграл вничью. Команда пропустила 26 мячей, в то время как забила 73 гола. Больше только у «Фенербахче». У «Анкарагюджю» не очень надёжная оборона. За 33 тура клуб пропустил 47 мячей и выиграл только 11 матчей. Полагаем, домашний стадион не спасёт от поражения в предстоящем матче.

Прогноз и ставка на матч 36-го тура турецкой Суперлиги «Анкарагюджю» — «Галатасарай» 30 мая 2023 года

У «Анкарагюджю» гораздо меньше резервов, чем у «Галатасарая». При этом немалую часть сил он потратил на Кубок Турции. Мотивации у клуба на оставшуюся часть сезона немного. Скорее всего, «Галатасарай» одержит уверенную победу и приблизится к победе в чемпионате Турции. Учитывая набранную Икарди форму, в то, что «львы» много забьют, верится без какого-либо труда.

Ставка: победа «Галатасарая» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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