Карен Хачанов — Раду Албот. А Медведев и Рублёв так смогут?

Хачанов в третий раз в карьере отыгрался с 0-2. Таким характером обладает далеко не каждый.

31 мая Карен Хачанов и Раду Албот сыграют в матче второго круга Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом россиянина, а коэффициент на его победу составляет 1.11. На успех молдаванина можно поставить в букмекерских конторах за 5.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Карен Хачанов — Раду Албот 31 мая 2023 года

Аналитики считают, что матч второго круга «Ролан Гаррос» Карен Хачанов — Раду Албот получится упорным: ставки на тотал больше 35.5 гейма принимаются за 1.85, а тотал меньше 35.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.96. Ставки на пятый сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00.

Анализ и прогноз на матч второго круга «Ролан Гаррос» Карен Хачанов — Раду Албот (31.05.2023)

31 мая состоится матч второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором померяются силами 11-я ракетка мира Карен Хачанов и Раду Албот. На предыдущей стадии «Ролан Гаррос» россиянин победил Констана Летьена, а молдаванин обыграл Патрика Кипсона.

Карен начал текущий сезон довольно успешно. Он добрался до полуфинала Australian Open, где в упорной борьбе уступил Стефаносу Циципасу — 6:7, 4:6, 7:6, 3:6. Также россиянин дошёл до полуфинала «Мастерса» в Майами, в котором обидно проиграл Даниилу Медведеву — 6:7, 6:3, 3:6.

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Хачанов продолжал набирать. Переход на грунт дался ему довольно легко. На «Мастерсе» в Майами 27-летний теннисист дошёл до 1/4 финала, обыграв на предыдущей стадии турнира Андрея Рублёва — 7:6, 6:4. Дальше его не пустил первая ракетка мира Карлос Алькарас — 4:6, 5:7.

Следом, правда, Карен неудачно выступил в Риме. Он вылетел, уступив уже в матче второго круга Грегуару Барреру — 6:4, 4:6, 6:7. Старт на Открытом чемпионате Франции у Хачанова также получился не из лучших. Констана Летьена он победил не без труда, проиграв первые два сета.

В послематчевом интервью Летьен признался, что во время встречи его беспокоила травма икроножной мышцы. Он отметил, что боль появилась в начале третьего сета. Француз подчеркнул, что из-за этого он не смог выложиться на 100%. Само собой, это отразилось на результате игры.

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Как бы там ни было, Хачанову стоит отдать должное. В нужный момент он сумел взять себя в руки и обыграть Летьена на характере. По ходу встречи россиянин прибавлял, уменьшая количество допускаемых невынужденных ошибок.

Волевая победа наверняка поспособствует моральному подъёму Карена. В грядущем матче его ждёт менее сильный соперник, чем Летьен. Раду Албот за всю карьеру ни разу не проходил дальше третьего круга на турнирах «Большого шлема». На Открытом чемпионате Франции он доходил максимум до второго круга.

Пик карьеры молдаванина пришёлся на 2019 год. Тогда он выиграл хардовый турнир категории АТР-250 в Делрэй-Бич и поднялся на 39-ю строчку в мировом рейтинге АТР. С тех пор форма Раду заметно ухудшилась. В текущем сезоне он неплохо выступил лишь в излюбленном Делрэй-Бич. Дошёл до полуфинала, в котором уступил Миомиру Кецмановичу.

После этого Албот неудачно выступил на турнире АТР-250 в Марселе, в Индиан-Уэллсе, на турнирах АТР-250 в Эшториле и в Баня-Луке. Ни на одном из этих турниров ему не удалось пройти дальше второго круга, хотя бóльшая часть соперников не входила даже в топ-50 мирового рейтинга АТР.

Во второй круг Открытого чемпионата Франции Раду прошёл лишь благодаря тому, что в соперники ему попался идущий на 406-м месте в мировом рейтинге АТР Патрик Кипсон, получивший уайлд-кард. И то, для победы молдаванину потребовалось четыре сета. Маловероятно, что он сумеет навязать борьбу Хачанову в грядущем матче.

Поставить на победу Карена и тотал меньше 3.5 сета можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18. После двух неудачных партий в матче с Летьеном Хачанов приноровился к скорости корта. Он заиграл гораздо лучше. Скорее всего, во втором круге россиянин выступит в том же темпе, что в последних трёх сетах игры с Летьеном.

Примечательно, что Карен в третий раз в карьере отыгрался с 0-2. Даже его знаменитые соотечественники Андрей Рублёв и Даниил Медведев не могут похвастаться таким количеством подобных камбэков. У Рублёва на счету только один такой матч, а у Медведева — два.

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На данный момент Карен располагается на девятом место в Чемпионской гонке АТР. В ближайшем будущем у 27-летнего теннисиста есть хорошая возможность укрепить свои позиции. В отличие от Раду Албота, он прекрасно чувствует себя на грунте.

Прогноз и ставка на матч «Ролан Гаррос» Карен Хачанов — Раду Албот 31 мая 2023 года

Если бы не трудности на последнем отрезке сезона, можно было бы сказать, что Хачанов пребывает в великолепной форме. Впрочем, волевая победа в игре с Летьеном внушает уверенность, что неудачный период Карена окончен. Полагаем, он обыграет Албота в трёх сетах. Молдаванин не лучшим образом выступает на грунте. Так же, судя по результатам, он пребывает в плохой форме. В конце концов, Раду менее техничный и сильный теннисист. Вряд ли он сумеет навязать борьбу 11-й ракетке мира.

Ставка: победа Карена Хачанова и тотал меньше 3.5 сета за 2.18.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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