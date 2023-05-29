«Фенербахче» — «Антальяспор». Кудряшову лучше будет в РПЛ

Клуб Фёдора может вылететь в Первую лигу, а сам россиянин не получает достаточного игрового времени. Ему нужно возвращаться домой.

30 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» — «Антальяспор». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Фенербахче» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех «Антальяспора» оценён экспертами в 7.10. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч турецкой Суперлиги «Фенербахче» — «Антальяспор» 30 мая 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Фенербахче» — «Антальяспор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 36-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» — «Антальяспор» (30.05.2023)

Как и во многих европейских странах, в Турции сезон подходит к концу. Позади 35 туров Суперлиги. На 30 мая запланировано семь встреч 36-го тура. В одной из них на стадионе «Улкер» в Стамбуле встретятся «Фенербахче» и «Антальяспор». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Фенербахче» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Турции. У идущего на третьей строчке «Бешикташа» столько же очков, но сыграно один матч больше. У «жёлтых канареек» даже есть шанс побороться за чемпионство «Галатасараем». Однако вероятность очень низка, ведь отставание слишком большое — пять очков.

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Так или иначе, с боевым духом у подопечных Жорже Жезуша полный порядок. В последних восьми турах в турецкой Суперлиге они не проигрывали. Вничью «жёлтые канарейки» сыграли с мотивированными борьбой за выживание «Истанбулспором» (3:3) и «Гиресунпором» (1:1).

Во всех остальных матчах «Фенербахче» одержал победы, в частности, над крепким «Истанбул Башакшехир» (2:1). Кроме того, клуб из Стамбула добыл путёвку в финал Кубка Турции. На предыдущих стадиях турнира он обыграл «Кайсериспор» (4:1) и «Сивасспор» (0:0 и 3:0).

Отдельного внимания заслуживает результативность «жёлтых канареек». За 33 тура в турецкой Суперлиге они забили 82 гола — больше всех. 28 из из них записал на свой счёт Эннер Валенсия, ставший одним из главных открытий чемпионата мира 2022 года в Катаре. Форвард пребывает в отличной форме.

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Также стоит отдельно сказать о полузащитнике «Фенербахче» Арда Гюлере. 18-летний футболист принял участие в 29 встречах в этом сезоне, и только в 12 из них выходил в стартовом составе. Несмотря на это, ему удалось забить шесть голов, отдать три голевые передачи, а также привлечь к себе внимание «Барселоны» и «Ньюкасла».

На фоне сильного «Фенербахче» «Антальяспор» выглядит крайне невзрачно. Он располагается лишь на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции. От зоны вылета «скорпионов» отделяет четыре очка. Из Кубка страны они выбыли ещё в 1/8 финала, уступив «Кайсериспору» (0:2)

В последних девяти турах чемпионата Турции «Антальяспор» обыграл только «Аланьяспор» (3:1) и «Фатих Карагюмрюк» (1:0). Вничью сыграл с «Коньяспором» (1:1), «Истанбулспором» (3:3), «Анкарагюджю» (1:1) и «Истанбул Башакшехир» (0:0). Уступил «Адана Демирспор» (0:2), «Сивасспору» (1:2) и «Бешикташу» (1:3).

Только в одной из этих встреч (с «Анкарагюджю») принял участие Фёдор Кудряшов. Бывший защитник сборной России много пропустил из-за травмы. Руководство «Антальяспора» сомневалось, что россиянин успеет восстановиться до конца сезона, но вот он вернулся и готов помогать команде.

Впрочем, в «Антальяспоре», судя по всему, не сильно рассчитывают на Кудряшова. Заканчивающийся с россиянином контракт клуб продлевать не собирается. Также интересно, что «скорпионы» долгое время не платили ему зарплату. Был момент, когда задержка составляла пять месяцев.

Кудряшов признался, что ожидал к себе иного отношения. Всё-таки он небезуспешно выступает в составе «Антальяспора» уже больше трёх лет. В прошлом сезоне россиянин был твёрдым игроком основы. Он здорово выступал на позиции центрального защитника, принося немало пользы.

Похоже, пора Кудряшову возвращаться в РПЛ. Ещё как минимум год 36-летний футболист способен отыграть на хорошем уровне. Лишь бы не было травм. Наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.96.

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Солидное преимущество «жёлтым канарейкам» даёт то, что встреча состоится в Стамбуле. За 16 туров дома они уступили только три раза, а также дважды сыграли вничью. «Скорпионы», в свою очередь, за 16 туров на выезде выиграли только три матча и пять раз сыграли вничью. Забили всего лишь 15 мячей, в то время как пропустили 25.

Прогноз и ставка на матч 36-го тура турецкой Суперлиги «Фенербахче» — «Антальяспор» 30 мая 2023 года

«Фенербахче» выглядит явным фаворитом грядущего матча. Во-первых, у него гораздо лучше результаты и сильнее состав. Результативность просто отменная. Во-вторых, у «жёлтых канареек» есть дополнительный стимул. Они могут обогнать «Бешикташ» и даже попробовать навязать «Галатасараю» борьбу за чемпионство. Кроме того, игра состоится в Стамбуле. У «Антальяспора» имеются серьёзные проблемы с выездными матчами. Скорее всего, «скорпионы» потерпят поражение и много пропустят.

Ставка: победа «Фенербахче» и тотал больше 2.5 мяча за 1.96.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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