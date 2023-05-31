«Севилья» — «Рома»: первое поражение Моуринью в финале еврокубка

31 мая в Будапеште пройдёт финальный матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома». Начало – в 22:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они не видят фаворита в этой игре. Поставить на победу римлян в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.85. Успех испанцев оценивается в 2.90. На ничью дают коэффициент 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома» 31 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Севилья» — «Рома» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.85, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.48. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.17 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи безусловный фрибет до 10 000 рублей! А ещё у них можно смотреть прямые трансляции европейских чемпионатов на сайте и в приложении совершенно бесплатно!

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома» (31.05.2023)

Финал Лиги Европы в этом году крайне интригующий. «Севилья» — однозначно лучший клуб в истории Лиги Европы, у андалусийцев шесть побед в этом турнире! С другой стороны «Рома», которую возглавляет Жозе Моуринью. Португалец не проиграл ни одного еврокубкового финала в карьере и, разумеется, хочет остаться непобедимым.

Севильцы сезон на внутренней арене провалили. После невероятно плохого старта уволили Хулена Лопетеги. Сменивший его Хорхе Сампаоли ситуацию стабилизировал, но не смог улучшить и тоже покинул клуб. Всё изменил приход Хосе Луиса Мендилибара. Может быть, у этого специалиста не самый сложный футбол, зато, как выяснилось, невероятно эффективный для этого состава «Севильи». Высочайшая интенсивность, высокий прессинг на всех участках поля, быстрые разящие контратаки — всё это команда быстро приняла и из зоны вылета Примеры поднялась в середину таблицы. Более того, есть возможность попасть в еврокубки! Но главный шанс у «Севильи» будет в Будапеште: победа в Лиге Европы гарантирует место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Разумеется, все силы брошены на этот финал. Мендилибар широко применял ротацию в последних турах Примеры, неудивительно, что команда выиграла только три из последних восьми матчей. На пути к финалу андалусийцы прошли «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Сложнее пути не придумать!

Важно отметить, что финал пропустит Маркос Акунья, удалённый в ответной игре полуфинала с «Ювентусом». Аргентинец — ключевой игрок в построениях Мендилибара.

«Рома» тоже сделала ставку на еврокубок в этом сезоне. У команды Моуринью одна победа в последних девяти матчах! В итоге римляне сейчас только шестые в турнирной таблице Серии А, а не отними суды очки у «Ювентуса», были бы и вовсе седьмыми. Но Жозе Моуринью всё простят, если он победит в Лиге Европы. В прошлом сезоне португалец выиграл с «Ромой» Лигу конференций, теперь дошёл до финала в турнире рангом выше. Беспокойство вызывает состояние Пауло Дибалы, аргентинец не в лучшем состоянии, а без него в атаке у римлян явно не хватает креатива.

Навряд ли это будет зрелищный матч. Испанцы приберут к рукам мяч и будут стараться взломать атаку римлян, команда Моуринью же будет терпеть и ждать своего шанса. Будет множество единоборств, так что можно рассмотреть ставки на фолы и жёлтые карточки. А в плане исхода можно приглядеться к ставке на ничью в основное время. В этой игре никто не захочет уступать. Коэффициент хороший — 3.05. Если же говорить об итоговой победе, то шансы севильцев смотрятся предпочтительнее: они уже показали характер в этом турнире, дожимая «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». «Рома» с соперниками такого калибра в Лиге Европы не сталкивалась. Поставим на итоговую победу «Севильи» за 1.99. Даже такие мастодонты, как Моуринью, когда-то должны проиграть в финале.

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Ставка: проход «Севильи» за 1.99.