Тренер-победитель или разочарование? Почеттино вернёт «Челси» былую славу!

Лондонский «Челси» был одним из главных ньюсмейкеров и разочарований минувшего сезона. «Синие» потратили сотни миллионов на новых игроков, сменили трёх тренеров, а по итогу финишировали в нижней части турнирной таблицы, да ещё и с отрицательной разницей мячей. Кошмар закончился, но после такого болельщики лондонцев смотрят в будущее с опаской.

Маурисио Почеттино возглавил «Челси». Аргентинец долгое время успешно работал в Англии в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме». После увольнения из «ПСЖ» специалист отдыхал целый год, а теперь принимает в работу очень амбициозный проект, за которым будет интересно наблюдать.

Гранды подвинутся, «Челси» возвращается в топ-4

Одна из главных задач Почеттино на будущий сезон – возвращение «Челси» в топ-4 и путёвка в Лигу чемпионов. Новые владельцы клуба уже должны были понять, куда они попали и что взять АПЛ с наскока не получится. Чтобы потягаться с тем же «Ман Сити» за чемпионство, Маурисио придётся поработать не один сезон.

Весной «Челси» отстал от топ-4 на 27 очков, но такие результаты не соответствуют возможностям лондонцев. «Арсенал» и «Ньюкасл» — два молодых амбициозных проекта, у которых за плечами пока только один успешный сезон. Они будут вынуждены тратить силы на Лигу чемпионов и могут не сохранить своё место четвёрке лучших.

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«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» ждёт перестройка, вряд ли у них будет преимущество над «Челси». У тен Хага в «МЮ» тоже ещё очень много работы. С этой тройкой «синие» могут играть на равных, если Почеттино быстро найдёт подход к команде и игрокам. В такой ситуации место в топ-4 для аргентинского тренера не выглядит чем-то из разряда фантастики.

Согласен с этим и бывший защитник «Манчестер Сити» и футбольный эксперт Майка Ричардс. Он высказал мнение, что у «Челси» и Почеттино хватит ресурсов, чтобы войти в топ-4 АПЛ. Также он добавил, что скоро будет усиление в лице Нкунку.

Ставка: «Челси» финиширует в топ-4 за 2.25.

В «Тоттенхэме» будут кусать локти

Помимо возвращения былого величия «Челси», у Почеттино будет ещё одна задача, уже более личного плана. Работе в «Тоттенхэме» он отдал пять с половиной лет, именно с ним «шпоры» закрепились в топе АПЛ и дошли до финала Лиги чемпионов. Менее чем через полгода после поражения от «Ливерпуля» Маурисио был уволен. Для руководства «шпор» это решение стало провальным, а для самого специалиста обидным.

У руля «Челси» Почеттино получит отличную возможность отомстить. «Тоттенхэм» летом тоже ждёт перестройка, а перспективы у команды туманные. Если «синие» с новым тренером быстро встанут на правильные рельсы, то обыграть соседей дважды за сезон им не составит особого труда.

Ставка: «Челси» обыграет «Тоттенхэм» дома и на выезде за 5.00.

На кону три трофея, один из них достанется «Челси»

В новом сезоне «Челси» будет лишён еврокубковой нагрузки. С одной стороны, это неприятность, но она может стать козырем. Получается, что «синие» примут участие только в трёх турнирах: АПЛ, Кубке Англии и Кубке лиги. И если в АПЛ будет тяжело претендовать на победу, то в одном из кубковых соревнований Почеттино сможет преуспеть.

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С «Тоттенхэмом» он ничего не выиграл за всё время, но с «Челси» — другое дело. Ему не придётся выпрашивать деньги на трансферы у владельца, и есть возможность чего-то добиться уже в первом сезоне. «Синие» последний Кубок Англии выиграли в 2018 году, а Кубок лиги ещё раньше — в 2015-м.

Поверим, что Почеттино помогут деньги владельцев и сумасшедшие трансферы. Предлагаем поставить на то, что с ним «аристократы» выиграют хотя бы один трофей. Спортивные директора лондонского «Челси» Лоренс Стюарт и Пол Уинстэнли, а также владелец клуба Тодд Боули назвали Почеттино тренером-победителем. И они правы!

Ставка: Почеттино выиграет один трофей с «Челси» в сезоне-2023/2024 за 5.50.

Экспресс с коэффициентом 8.37.

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