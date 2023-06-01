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Долгосрочный прогноз на футбол, дата финала Лиги чемпионов, время начала Кубка Англии, «Манчестер Сити» сделает требл

Даёшь требл, Гвардиола? «МЮ» или «Интер» может испортить праздник «Ман Сити»
Николай Павлов
Долгосрочный прогноз на футбол
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Чемпионство АПЛ уже в копилке, а что до Кубка Англии и Лиги чемпионов?

«Манчестер Сити» осталось выиграть Кубок Англии и Лигу чемпионов, чтобы войти в историю. Но «Интер» крайне опасен. «Горожане» в сезоне-2022/2023 получили уникальный шанс сделать требл, то есть выиграть три турнира. Гвардиола и его подопечные уже защитили титул чемпионов АПЛ. Им осталось сделать ещё два шага, чтобы войти в историю. Рассмотрим шансы клуба.

Никаких проблем с манчестерским дерби

Кубок Англии. Финал
03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

3 июня в 17:00 мск на стадионе «Уэмбли» начнётся финальный матч Кубка Англии, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Фаворитами встречи эксперты признают «горожан». На их победу принимают ставки с коэффициентом 1.53.

В весенней стадии сезона небесно-голубые демонстрируют идеальную командную игру. Каждый футболист знает свой манёвр и точно выполняет поставленную тренерским штабом задачу.

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Прессинг подопечных Гвардиолы лишает соперника возможности выходить из обороны с помощью коротких и средних передач. Использовать дальние выносы мяча также не получится — их легко перехватывают высокорослые центральные защитники и Джон Стоунз, который теперь выступает на позиции опорного хавбека.

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У «Манчестер Юнайтед» мало шансов выбраться из-под удушающего прессинга соперника. Весьма вероятно, что Эрик тен Хаг выставит низкий оборонительный блок и будет уповать на контратаки. Вряд ли подобная тактика поможет сдержать «Ман Сити». Гвардиола научил команду взламывать насыщенную оборону.

К тому же Эрлинг Холанд добавил опцию «навесы» в атакующий арсенал команды, поэтому давление на оборону «МЮ» будет оказано сумасшедшее. Нет надежды и на Давида де Хеа. Голкипер проводит средний сезон, что показывает процент отражённых ударов. Мы уверены, что Кубок Англии «Манчестер Сити» выиграет.

Сбудется ли мечта Гвардиолы?

Лига чемпионов. Финал
10 июня 2023, суббота. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

10 июня в 22:00 мск на стадионе «Ататюрк Олимпьят» (Стамбул) начнётся финал Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» сыграет с «Интером». Английский клуб вновь явный фаворит встречи — на победу «горожан» букмекеры предлагают коэффициент 1.46. Шансы «нерадзурри» оцениваются в 7.90.

Клуб из Милана явно недооценивают, а тем временем у Индзаги довольно сильная в плане контригры команда. Весьма вероятно, главный тренер «Интера» постарается выбить из рук Гвардиолы все козыри, заставив перестраивать позиционное нападение по ходу матча.

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Миланцы умеют работать персонально и прессинговать соперника по всему полю. Кроме того, в последние два месяца подопечные Индзаги безусловно лучшие в Серии А в плане физической готовности. Некоторые эксперты уверяют, что спад в форме футболистов в начале 2023 года был запланирован, чтобы на финише сезона выдать максимум.

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Последние встречи «Интера» в Серии А и финале Кубка Италии прошли с «Аталантой» (3:2) и «Фиорентиной» (2:1) — самыми прессингующими командами Италии. Чёрно-синие наглядно продемонстрировали, каким способом можно развивать атаки под прессингом.

Главным оружием Индзаги может стать голкипер Онана. Он блестяще играет ногами и умеет выдавать передачи не хуже, чем Эдерсон. С таким вратарём «Интер» не будет закрываться в штрафной, а навяжет «горожанам» свои условия.

Неужели не получится?

«Нерадзурри» вполне по силам не проиграть в основное время матча, а в дополнительное время футболисты «Манчестер Сити» могут потерять концентрацию и пропустить разящую контратаку. Таким образом, Индзаги станет непреодолимым препятствием на пути Гвардиолы к кубку Лиги чемпионов и треблу. Мы считаем, что «Ман Сити» уступит в финале ЛЧ и не сделает требл.

Ставка: «Манчестер Сити» не сделает требл за коэффициент 2.30.

Экспресс с коэффициентом 8.37.

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