Даёшь требл, Гвардиола? «МЮ» или «Интер» может испортить праздник «Ман Сити»

Чемпионство АПЛ уже в копилке, а что до Кубка Англии и Лиги чемпионов?

«Манчестер Сити» осталось выиграть Кубок Англии и Лигу чемпионов, чтобы войти в историю. Но «Интер» крайне опасен. «Горожане» в сезоне-2022/2023 получили уникальный шанс сделать требл, то есть выиграть три турнира. Гвардиола и его подопечные уже защитили титул чемпионов АПЛ. Им осталось сделать ещё два шага, чтобы войти в историю. Рассмотрим шансы клуба.

Никаких проблем с манчестерским дерби

Кубок Англии. Финал Кубок Англии. Финал 03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК Манчестер Сити Манчестер Не начался Манчестер Юнайтед Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

3 июня в 17:00 мск на стадионе «Уэмбли» начнётся финальный матч Кубка Англии, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Фаворитами встречи эксперты признают «горожан». На их победу принимают ставки с коэффициентом 1.53.

В весенней стадии сезона небесно-голубые демонстрируют идеальную командную игру. Каждый футболист знает свой манёвр и точно выполняет поставленную тренерским штабом задачу.

Прессинг подопечных Гвардиолы лишает соперника возможности выходить из обороны с помощью коротких и средних передач. Использовать дальние выносы мяча также не получится — их легко перехватывают высокорослые центральные защитники и Джон Стоунз, который теперь выступает на позиции опорного хавбека.

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У «Манчестер Юнайтед» мало шансов выбраться из-под удушающего прессинга соперника. Весьма вероятно, что Эрик тен Хаг выставит низкий оборонительный блок и будет уповать на контратаки. Вряд ли подобная тактика поможет сдержать «Ман Сити». Гвардиола научил команду взламывать насыщенную оборону.

К тому же Эрлинг Холанд добавил опцию «навесы» в атакующий арсенал команды, поэтому давление на оборону «МЮ» будет оказано сумасшедшее. Нет надежды и на Давида де Хеа. Голкипер проводит средний сезон, что показывает процент отражённых ударов. Мы уверены, что Кубок Англии «Манчестер Сити» выиграет.

Сбудется ли мечта Гвардиолы?

10 июня в 22:00 мск на стадионе «Ататюрк Олимпьят» (Стамбул) начнётся финал Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» сыграет с «Интером». Английский клуб вновь явный фаворит встречи — на победу «горожан» букмекеры предлагают коэффициент 1.46. Шансы «нерадзурри» оцениваются в 7.90.

Клуб из Милана явно недооценивают, а тем временем у Индзаги довольно сильная в плане контригры команда. Весьма вероятно, главный тренер «Интера» постарается выбить из рук Гвардиолы все козыри, заставив перестраивать позиционное нападение по ходу матча.

Миланцы умеют работать персонально и прессинговать соперника по всему полю. Кроме того, в последние два месяца подопечные Индзаги безусловно лучшие в Серии А в плане физической готовности. Некоторые эксперты уверяют, что спад в форме футболистов в начале 2023 года был запланирован, чтобы на финише сезона выдать максимум.

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Последние встречи «Интера» в Серии А и финале Кубка Италии прошли с «Аталантой» (3:2) и «Фиорентиной» (2:1) — самыми прессингующими командами Италии. Чёрно-синие наглядно продемонстрировали, каким способом можно развивать атаки под прессингом.

Главным оружием Индзаги может стать голкипер Онана. Он блестяще играет ногами и умеет выдавать передачи не хуже, чем Эдерсон. С таким вратарём «Интер» не будет закрываться в штрафной, а навяжет «горожанам» свои условия.

Неужели не получится?

«Нерадзурри» вполне по силам не проиграть в основное время матча, а в дополнительное время футболисты «Манчестер Сити» могут потерять концентрацию и пропустить разящую контратаку. Таким образом, Индзаги станет непреодолимым препятствием на пути Гвардиолы к кубку Лиги чемпионов и треблу. Мы считаем, что «Ман Сити» уступит в финале ЛЧ и не сделает требл.

Ставка: «Манчестер Сити» не сделает требл за коэффициент 2.30.

Экспресс с коэффициентом 8.37.

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