«Ман Сити» — «МЮ». Требл Холанда на грани срыва

Рашфорд и тен Хаг преисполнены желанием повернуть манчестерское дерби в свою сторону.

Долгожданный финал Кубка Англии состоится уже 3 июня 2023 года между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Во сколько начало

3 июня 2023 года состоится финал Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск.

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Анализ и прогноз на матч финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (03.06.2023)

Кубок Англии. Финал Кубок Англии. Финал 03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК Манчестер Сити Манчестер Не начался Манчестер Юнайтед Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» впервые в истории встретятся в финале Кубка Англии на стадионе «Уэмбли» в субботу днем.

Чемпион Англии может сделать ещё один шаг к треблу в эти выходные, ведь финал Лиги чемпионов с миланским «Интером» уже не за горами.

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Тем временем «МЮ» тоже идёт за вторым трофеем в этом сезоне, выиграв Кубок лиги. Напомним, в финале «красные дьяволы» победили «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:0.

Подопечные Гвардиолы начали продвижение в Кубке Англии с разгрома «Челси» со счётом 4:0, а затем обыграли «Арсенал» и «Бристоль Сити». Так они вышли в 1/4 финала турнира.

После победы над «Бёрнли» со счётом 6:0 «Ман Сити» вышел в полуфинал, где одержал ещё одну крупную победу в матче с «Шеффилд Юнайтед» (3:0), пробив себе путевку в финал.

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В период с февраля по май «горожане» провели 25 матчей без поражений, но в последний день сезона АПЛ проиграли «Брентфорду» — 0:1.

Что касается «Манчестер Юнайтед», то до выхода в полуфинал Кубка Англии он одержал четыре победы, и все с одинаковым счётом 3:1: над «Эвертоном», «Редингом», «Вест Хэмом» и «Фулхэмом».

После безголевой ничьей по итогам 120 минут игры «красные дьяволы» по пенальти прошли «Брайтон» и обеспечили себе место в финале Кубка Англии.

Подопечные Эрика тен Хага подходят к субботнему матчу с четырёхматчевой победной серией, обыграв «Вулверхэмптон», «Борнмут», «Челси» и «Фулхэм» под занавес сезона в чемпионате Англии.

В начале сезона «Ман Сити» разгромил «МЮ» со счётом 6:3, но команда тен Хага взяла реванш, победив в январе — 2:1. Если посмотреть на ситуацию в целом, то «красным дьяволам» удалось выиграть только две из семи последних встреч с «горожанами».

В «Ман Сити» под вопросом находится участие в игре сразу нескольких футболистов: Мануэля Аканджи, Джека Грилиша, Рубена Диаша и Кевин Де Брёйне.

У «МЮ» из-за травм отсутствуют Антони Марсьяль, Марсель Забитцер, Лисандро Мартинес, Донни ван де Бек и Фил Джонс.

Обратимся к 20-му туру АПЛ, в котором «красные дьяволы» обыграли «горожан» со счётом 2:1. Холанд провёл на поле всю встречу, но ничем не помог и не спас команду от поражения. Единственный мяч в тот день за «Ман Сити» забил Грилиш с передачи Де Брёйне. Интересно, что даже статистика ударов была на стороне команды тен Хага.

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