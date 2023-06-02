«Пари НН» — «Химки». Юран добьёт бывшую команду

3 июня состоится матч 30-го тура РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Химки». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижегородцев можно с коэффициентом 1.51. Успех химчан оценён экспертами в 6.60. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари НН» — «Химки» 3 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — «Химки» (03.06.2023)

На 3 июня запланировано восемь матчей заключительного тура РПЛ. В одном из них на стадионе «Нижний Новгород» «Пари Нижний Новгород» примет «Химки». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. В первую очередь встреча интересна тем, что наставник нижегородцев Сергей Юран встречается со своей бывшей командой.

Расстались «Химки» с Юраном при не самых понятных обстоятельствах. Красно-чёрные очень здорово начали сезон, добыв ряд хороших результатов, но их руководству что-то не понравилось. Тренер был отправлен в отставку.

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С тех пор началась чёрная полоса «Химок». Дошло до того, что Юрана спрашивали — не он ли наложил проклятие на клуб. После 13 поражений подряд чёрно-красные пригласили священника. Также они приобрели много мало кому известных легионеров. Однако всё это не помогло.

Химчане лишились шансов сохранить прописку в РПЛ. Они располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице. Отставание от «Пари НН» составляет целых девять очков. Мотивации на матч заключительного тура у них нет.

За последние 13 туров красно-чёрные обыграли только замыкающее турнирную таблицу «Торпедо» (4:2). Также они сыграли вничью с «Факелом» (1:1), «Крыльями Советов» (0:0) и «Спартаком» (1:1). За этот период времени химчане забили только девять мячей, а сами пропустили 31. Невероятно!

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У «Нижнего Новгорода» дела идут намного лучше, чем у «Химок». После серии неудач команда заметно прибавила. Разумеется, благодаря Юрану. В первую очередь специалист решил отладить надёжность в обороне. В последних шести турах РПЛ его подопечные пропустили только три мяча.

За это время нижегородцы проиграли только «Оренбургу» (0:1) и «Факелу» (0:1). Причём в обоих случаях на выезде. Также «Пари НН» сыграл вничью с «Уралом» и «Спартаком» (в обоих случаях 0:0). Обыграл он «Крылья Советов» (2:1) и «Сочи» (4:0).

Положение у нижегородцев не из лучших. Однако шансы выбраться из зоны стыковых матчей ещё есть. В случае если «Крылья Советов» и «Факел» проиграют в своих встречах заключительного тура, а подопечные Юрана обыграют «Химки», они поднимутся на спасительную 12-ю строчку.

Вероятность такого исхода не очень велика, но исключать её нельзя. Поэтому, думается, у нижегородцев имеется мотивация на матч с «Химками». Поставить на их победу и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23.

Личный стимул наверняка есть и у Сергея Юрана, с которым руководство «Химок» обошлось, откровенно говоря, некрасиво. По итогам прошлого сезона тренер спас красно-чёрных от вылета, но вместо благодарности получил удар в спину. Скорее всего, он попросту добьёт свою бывшую команду.

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Да, у нижегородцев не лучшим образом обстоят дела с результативностью. За 29 туров они забили только 31 гол. Меньше лишь как раз у «Химок» и «Торпедо». С другой стороны, в матче предпоследнего тура подопечные Юрана разгромили «Сочи». С красно-чёрными они наверняка обойдутся похожим образом.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Пари НН» — «Химки» 3 июня 2023 года

«Пари НН» реабилитировался после неудачного отрезка сезона благодаря Юрану. Наставник вернул клубу надёжность в обороне. Также есть прогресс в нападении. На домашнем стадионе мотивированные борьбой за выживание и не только нижегородцы наверняка обыграют «Химки» и немало забьют. Красно-чёрные лишены всякого стимула. Они много пропускают и регулярно проигрывают. Выводы напрашиваются сами собой.

Ставка: победа «Нижнего Новгорода» и тотал больше 2.5 мяча за 2.23.

Экспресс с коэффициентом 8.37.

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