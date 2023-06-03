«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: тен Хаг лишит Гвардиолу требла

3 июня пройдёт финальный матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало – в 17:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитом команду Пепа Гвардиолы. Поставить на победу «горожан» в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех «МЮ» оценивается в 5.60. На ничью дают коэффициент 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 3 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.24. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80 по линии Winline. Смотри прямую трансляцию матча на сайте и в приложении совершенно бесплатно!

Анализ и прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (03.06.2023)

Пеп Гвардиола нацелился на требл! «Ман Сити» в упорной борьбе дожал «Арсенал» в чемпионской гонке АПЛ, но впереди ещё два финала. И первый из них — манчестерское дерби за Кубок Англии. Несомненно, в сравнении с Лигой чемпионов этот финал менее статусный, но возможность сделать требл греет.

«Манчестер Сити» в последних матчах сезона выглядел феноменально, не замечая на своём пути никого. Если уж «Реал» не устоял в Лиге чемпионов, что уж говорить об остальных соперниках. Вот только сможет ли Гвардиола удержать такую форму у своих подопечных? Как ни крути, а в прошедшие годы испанец зачастую сам себя переигрывал в решающих матчах. И хотя он публично заверяет болельщиков, что не будет ничего изобретать, опасения остаются.

Что до «МЮ», то этот год у Эрика тен Хага ушёл на перестройку. Говорят, команду ждёт серьёзное обновление летом. Но уже сейчас манкунианцы попали в Лигу чемпионов, а ещё выиграли Кубок лиги! Так что Кубок Англии — возможность для команды сделать кубковый дубль.

Конечно, всё внимание приковано к Эрлингу Холанду. Норвежец, о котором писали, что он не сможет вписаться в стиль Пепа Гвардиолы, опроверг все прогнозы, переписал кучу рекордов и выглядит в «Сити» великолепно. Но и у «МЮ» есть чем ответить. Не будем забывать, что в последней очной встрече команда тен Хага переиграла оппонентов — 2:1.

Вероятнее всего, футбол будет результативным. Вряд ли кто-то из соперников будет запираться на своей половине поля. Что касается исхода, то есть резон поставить на то, что «МЮ» не проиграет, по крайней мере в основное время. Для команды тен Хага этот матч — главный, в то время как Гвардиоле и компании ещё предстоит финал Лиги чемпионов. Коэффициент хорош — 2.53.

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Ставка: «МЮ» не проиграет за 2.53.