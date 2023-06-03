Элина Свитолина — Дарья Касаткина. Россиянка переломит статистику с украинкой?

4 июня Элина Свитолина и Дарья Касаткина сыграют в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос». Начало – не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом россиянку: поставить на её победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех украинки оценивается в 2.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Элина Свитолина — Дарья Касаткина 4 июня 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Элина Свитолина — Дарья Касаткина получится упорным: тотал больше 20.5 гейма идёт за 1.80, а тотал меньше 20.5 гейма – за 2.00. Поставить на то, что российская теннисистка выиграет со счётом 2:0, можно с коэффициентом 2.37.

Анализ и прогноз на матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» Элина Свитолина — Дарья Касаткина (04.06.2023)

В ближайшее воскресенье пройдут матчи четвёртого круга Открытого чемпионата Франции по теннису. Одной из наиболее интересных должна получиться встреча украинки Элины Свитолиной и российской теннисистки Дарьи Касаткиной. Начало матча – не ранее 12:00 мск.

Экс третья ракетка WTA вернулась на теннисные корты лишь два месяца назад после декретного отпуска. Продолжительный перерыв сказался на физической форме спортсменки. Первая встреча на Credit One Charleston Open с Юлией Путинцевой закончилась поражением Элины со счётом 1:2 (7:6; 2:6; 4:6).

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На этом серия неудач не закончилась. В Мадриде и Риме в первом круге украинка проиграла Александре Саснович и Лесе Цуренко. Серия поражений не сломила Свитолину, и уже на l'Open 35 de Saint-Malo она дошла до полуфинала, в котором уступила опытной американке Слоан Стивенс.

Internationaux de Strasbourg Элина выбрала в качестве плацдарма для подготовки к «Ролан Гаррос». На пути к первому трофею с 2021 года она обыграла Луизу Чирико, Варвару Грачёву, Клару Бюрель и Анну Блинкову, отдав соперницам лишь 34 гейма. Благодаря этому успеху украинская теннисистка поднялась на 192-е место в рейтинге WTA.

На «Ролан Гаррос» Элина Свитолина стартовала с уверенной победы над Мартиной Тревизан со счётом 2:0 (6:2; 6:2), но уже в следующих раундах ей пришлось проявлять волевой характер, проиграв Сторм Хантер и Анне Блинковой первые сеты. После победы над россиянкой она отказалась от рукопожатия, чем вызвала недовольный свист толпы болельщиков.

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Дарья Касаткина не слишком убедительно выступала по ходу грунтового сезона. Лишь в Чарльстоне она была близка к борьбе за титул, уступив в 1/2 финала тунисской спортсменке Онс Жабер со счётом 0:2 (5:7; 5:7). Суммарно с матчами в Штутгарте, Мадриде и Риме россиянка подошла к «Ролан Гаррос» с семью победами в 11 встречах.

В Париже Дарья Касаткина заметно прибавляет с каждой встречей. Снижается количество невынужденных ошибок, а также повышается процент попадания и взятия первых подач. Россиянка уверенно пробилась в четвёртый круг соревнований, отдав Юле Нимайер, Маркете Вондроушовой и Питон Стирнс лишь 15 геймов.

Касаткина является фаворитом предстоящей встречи. В трёх матчах на «Ролан Гаррос» у Дарьи 137 из 171 первых подач были точны, а 89 из них она выиграла (64,97%), что лишний раз говорит об отличной игровой форме россиянки.

Лучшим результатом Дарьи на ТБШ является полуфинал прошлогоднего «Ролан Гаррос». Дарья Касаткина дала комментарий по поводу ожиданий от текущего розыгрыша, ответив, что мечтает выиграть «Шлем».

Элина Свитолина и Дарья Касаткина провели шесть очных встреч. Все закончились победами украинской теннисистки при суммарном счёте по сетам 12:2. В последний раз пути Элины и Дарьи переплелись в 2021 году в третьем круге US Open. Тогда Свитолина за 1 час и 14 минут обыграла Касаткину со счётом 2:0 (6:4; 6:2).

Дарья Касаткина в матче прошлого раунда «Ролан Гаррос» с Питон Стирнс провела на корте лишь 55 минут, обыграв американку со счётом 2:0 (6:0; 6:1). Россиянка дала комментарий по поводу уверенной победы, ответив, что довольна качеством своей игры и тем, что ей удалось сэкономить силы в преддверии матча с Элиной Свитолиной.

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Предстоящая встреча для Дарьи Касаткиной будет непростой, но по ходу «Ролан Гаррос» она заметно прибавляет. Однако статистика очных встреч на стороне украинской спортсменки. Предлагаем присмотреться к ставке на тотал больше 20.5 гейма с коэффициентом 1.80.

Прогноз и ставка на матч «Ролан Гаррос» Элина Свитолина — Дарья Касаткина 4 июня 2023 года

Дарья Касаткина превосходит украинскую соперницу в игровой форме. По ходу турнира россиянка демонстрирует более убедительную игру, что подчёркивает статистика. Дарья хороша на своих подачах. Впрочем, сбрасывать со счётов опыт Элины Свитолиной также не стоит. Украинка по ходу турнира неоднократно проявляла волевой характер, отстаивая свои турнирные амбиции.

Ставка: тотал больше 20.5 гейма с коэффициентом 1.80.

Экспресс с коэффициентом 10.37.

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