Мбаппе остаётся в «ПСЖ» или мечта о «Реале» возьмёт верх?

Килиан извинился за отказ переходить в мадридский клуб прошлым летом, но зачем? Что говорят эксперты о будущем француза.

В «Пари Сен-Жермен» назревают большие перемены. Клуб уже объявил об уходе Лионеля Месси, а его друг Неймар, похоже, сидит на чемоданах и ждёт предложения из «Манчестер Юнайтед». Одной из ключевых проблем гранда французского футбола стало то, что экс-футболисты «Барселоны» не стали друзьями с Килианом Мбаппе, в критические моменты последних двух сезонов это вышло «ПСЖ» боком.

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Желание поменять стратегию и выстроить будущее клуба вокруг главной звезды сборной Франции является вполне логичным шагом со стороны руководства «ПСЖ», однако что если в дело вмешаются неожиданные факторы? Порассуждаем о том, чем закончится очередная трансферная трансферная сага с участием главной французской звезды.

Мечта играть за «Реал» может взять верх

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» в 2018 году, и всё это времякаждое лето всплывает новость о желании форварда уйти в «Реал». После того как «сливочных» покинул Криштиану Роналду, они нуждались в новом лидере. Килиан идеально подходил на эту роль, но расчётливый Флорентино Перес не мог соревноваться с арабскими владельцами «ПСЖ» в финансовых условиях.

В прошлом году Мбаппе был очень близок к переезду в Мадрид, однако в последний момент продлил контракт с «ПСЖ» на улучшенных условиях, что разозлило руководство «Реала». Впрочем, год спустя эмоции остыли, и в Мадриде всё ещё надеются подписать француза. В идеале – свободным агентом через год. Ускорить процесс может уход Карима Бензема.

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Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Карим и Килиан уверенно заявили журналистам, что остаются в своих клубах, однако нападающий «Реала» не сдержал своё обещание уже через несколько дней. Неудивительно, что букмекеры не считают нереальным переход Мбаппе в «Реал» уже этим летом. Ставки на это принимаются с коэффициентом 6.00.

Ещё интереснее тот момент, что Мбаппе принёс извинения перед президентом «Реала», и, судя по информации источника, Перес их принял. Означает ли это, что Килиан не отказался от мечты?

Ещё один клуб, где играл Роналду

По сведениям французского телеканала, «ПСЖ» не заинтересован в том, чтобы отпустить Мбаппе бесплатно следующим летом. Согласно тому же источнику, если Килиан откажется продлевать контракт, клуб готов продать футболиста ещё до конца текущего трансферного окна, чтобы выручить за него солидную компенсацию. Это вполне логично!

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Об интересе к Мбаппе со стороны «Манчестер Юнайтед» известно не очень много. В начале мая об этом упоминало авторитетное немецкое издание. Источник утверждал, что «красные дьяволы» считаются вторыми вероятными кандидатами на Килиана этим летом – коэффициент на это событие 9.00. Куда более вероятен переход в «МЮ» другого игрока «ПСЖ» – Неймара, который, по слухам, готов к переезду в Манчестер.

Кто ещё из АПЛ готов раскошелиться?

За коэффициент 15.0 можно поставить на переход Килиана в «Ливерпуль». Слухи об интересе Юргена Клоппа поработать вместе с Мбаппе имеют место быть с 2019 года, однако дальше упоминаний в сомнительных источниках дело не идёт. К тому же «красные», провалив сделку по Джуду Беллингему, дали понять, что не могут тягаться с более богатыми европейскими клубами в вопросах дорогих трансферов, а позиция центрального нападающего не является приоритетной.

Где будет играть Мбаппе в сезоне-2022/2023

Всем нужен молодой и забивной форвард, однако разговор об этом явно стоит начинать не раньше 2024 года. Неудивительно, что ставки на то, что Мбаппе останется в «ПСЖ», принимаются за скромный коэффициент 1.05. Впрочем, как показывает практика, чем ближе конец августа, тем больше интересных разговоров будет возникать вокруг будущего спортсмена.

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