«Фиорентина» — «Вест Хэм». Мойес сохранит работу

7 июня состоится финал Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм». Начало игры — в 22:00 мск. В «Фонбет» не могут выделить фаворита: поставить на победу «лилий» можно с коэффициентом 2.80. Успех «молотобойцев» оценён экспертами в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм» 7 июня 2023 года

Эксперты «Фонбет» не считают, что матч «Фиорентина» — «Вест Хэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88 по линии «Фонбет». Всем зарегистрировавшимся будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм» (07.06.2023)

На международной арене 7 июня 2023 года запланирован финальный матч Лиги конференций между «Фиорентиной» и «Вест Хэмом», который пройдёт на стадионе «Фортуна Арена». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Фиолетовые в полуфинале Лиги конференций обыграли «Базель» (3:1 ДВ и 1:2) и вышли в финал. После этого клуб провёл четыре матча в Серии А. Сыграл вничью с «Торино» (1:1). Затем в финале Кубка Италии «лилии» уступили «Интеру» (1:2).

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Недавно фиолетовые обыграли «Рому» (2:1) и в последнем туре Серии А победили в гостях «Сассуоло» (3:1). Команда завершила сезон на восьмой строчке с 56 очками, набранными за 38 встреч. Единственный оставшийся путь попасть в еврокубки — это победа в ЛКФ.

Однако впереди один из главных матчей для «Фиорентины» с «Вест Хэмом», который в полуфинале обыграл «АЗ Алкмар» (3:1 по сумме двух матчей). Затем клуб провёл две встречи в АПЛ, обыграл «Лидс» (3:1), но в последнем туре уступил в гостях «Лестеру» (1:2). «Молотобойцы» закончили сезон на 14-й строчке с 40 очками за 38 игр.

У «молотобойцев» сезон в чемпионате Англии не задался, лишь 11 побед при 20 поражениях. Прошла информация, что клуб готов расстаться с главным тренером — Дэвидом Мойесом — в случае поражения от «Фиорентины» в финале Лиги конференций. Хотя ранее после сохранения прописки в АПЛ специалист заручился поддержкой руководства.

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Впрочем, это отличная мотивация всего состава в целом. «Лилии» не из простых соперников, ведь не зря они дошли до финала. Хотя по турниру они шли куда стабильнее, без поражений.

«Вест Хэм» куда хуже выступал в своём чемпионате, чем фиолетовые. Это неплохой показатель, но у «Фиорентины» есть большие вопросы к не самой сильной оборонительной линии. С «Базелем» (1:2), польским «Лехом» (2:3) или турецким «Истанбул Башакшехир» (0:3) было много вопросов.

У «молотобойцев» была лишь одна ничья на протяжении всего турнира, но при этом лишь восемь пропущенных мячей и 33 забитых. Показатели в нападении у обеих команд отличные. Правда, именно из-за не самой сильной защиты фиолетовых «Вест Хэм» будет иметь преимущество.

Даже тот факт, что у обеих команд завершились чемпионаты, вряд ли способствует «лилиям». Они не успеют перестроить свою игру. Поэтому проблема останется, чаша весов будет на стороне «Вест Хэма». Проверим ставку на победу лондонцев за 2.80 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей. Кажется, Дэвид Мойес останется у руля команды! Ещё один рывок, и «Фиорентина» этому не помеха.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм» 7 июня 2023 года

«Лилии» неплохо провели еврокубковый сезон и дошли до финала Лиги конференций, но есть вопросы к оборонительной линии. Тогда как «железные» идут без поражений и лишь с одной ничьей. После не лучшего сезона в АПЛ клуб перевёл все силы в ЛКФ. Проблем у гостей нет, а стабильность – залог успеха. Поэтому проверим ставку на их победу. Ставки на победу «Вест Хэма» принимаются в «Фонбет» за 2.80. Там же за регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Вест Хэма» за 2.80.

Экспресс с коэффициентом 7.35.

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