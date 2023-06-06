«Атлетико Паранаэнсе» — «Либертад». Витор Роке приблизится к «Барселоне»

Бразилец старается изо всех сил. Всё ради переезда к сине-гранатовым, которые готовы заплатить за него € 45 млн.

7 июня состоится матч 5-го тура группового этапа Кубка Либертадорес «Атлетико Паранаэнсе» — «Либертад». Начало игры — в 1:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бразильцев можно с коэффициентом 1.70. Успех парагвайцев оценён в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Либертадорес «Атлетико Паранаэнсе» — «Либертад» 7 июня 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Атлетико Паранаэнсе» — «Либертад» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Кубка Либертадорес «Атлетико Паранаэнсе» — «Либертад» (07.06.2023)

В то время как европейские чемпионаты завершились, Кубок Либертадорес только начинает набирать обороты. На 7 июня запланировано шесть встреч 5-го тура группового этапа. Среди прочих выделяется матч, в котором померяются силами «Атлетико Паранаэнсе» и «Либертад».

По итогам прошлого сезона «Атлетико Паранаэнсе» дошёл до финала Кубка Либертадорес, в котором обидно уступил «Фламенго» (0:1). В текущем розыгрыше турнира дела у него пока что также идут хорошо. Клуб из Куритибы возглавляет турнирную таблицу. В случае победы в грядущем матче он может гарантировать себе выход в плей-офф.

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За четыре матча на групповом этапе «ураганы» уступили только набравшему замечательный ход «Атлетико Минейро» (1:2) на выезде. Также дома они сыграли вничью с «Альянса Лимой» (0:0). Обыграли красно-чёрные «Минейро» (2:1) и как раз «Либертад» (2:1).

К предстоящей встрече «Атлетико Паранаэнсе» подходит в неплохой форме. За девять встреч в чемпионате Бразилии он уступил «Флуминенсе» (0:2), «Атлетико Минейро» (1:2), «Ред Булл Брагантино» (0:2) и «Гремио» (1:2). Во всех остальных матчах выиграл, в том числе в игре последнего тура у лидирующего «Ботафого» (1:0).

Одним из главных героев матча с «Ботафого» стал Витор Роке. Он отметился результативной передачей, которую превратил в гол Сантана. Молодой талант ещё в прошлом сезоне привлекал к себе много внимания результативностью, универсальностью и техникой.

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В текущем сезоне форвард стал ещё полезнее. Его выступления настолько впечатлили испанскую «Барселону», что она выразила готовность приобрести молодого футболиста за € 45 млн (без учёта бонусов). Риски, конечно, велики, но, может быть, Роке действительно того стоит?

«Либертад» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Парагвая. Отрыв от догоняющего «Серро Портеньо» составляет целых 10 очков. Однако это мало о чём говорит, ведь уровень местного первенства гораздо ниже бразильского.

В Кубке Либертадорес у «Либертада» ещё есть шансы на выход в плей-офф. Очков у него столько же, сколько у идущего на втором месте «Атлетико Минейро». Однако что-то подсказывает, что подопечным Даниэля Гарнеро не удастся пробраться дальше группового этапа.

Суть в том, что, помимо «Атлетико Паранаэнсе», «Либертаду» предстоит сыграть с «Атлетико Минейро». Скорее всего, в обоих случаях он потерпит поражение и отправится покорять Южноамериканский кубок. Ресурсов у команды из Парагвая гораздо меньше, чем у бразильских клубов.

Например, у «Либертада» нет игроков уровня выступающего за «Атлетико Паранаэнсе» полузащитника Фернандиньо. Экс-хавбек «Манчестер Сити», несмотря на возраст (ему 38 лет), оказывает большое влияние на игру. Его опыт и навыки в совокупности с хорошо поставленным командным футболом регулярно приносят результат.

Если на выезде «Атлетико Паранаэнсе» довольно уверенно обыграл «Либертад», то на домашнем стадионе у него тем более гораздо больше шансов на победу. За последние шесть матчей во всех турнирах на выезде «ураганы» уступили только один раз. Во всех остальных встречах они выиграли.

Поставить на победу красно-чёрных можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Скорее всего, Витор Роке в очередной раз порадует полезными действиями и качественной игрой. Нападающий отмечал, что «Барселона» является его мечтой и ни за одну другую команду он выступать не хочет.

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Самое время сделать шаг к этой самой мечте. Гениальному форварду предстоит всё время доказывать свою состоятельность. Впрочем, он и не собирается сбавлять обороты. Спортсмен по полной выкладывается в каждой встрече, приближая тем самым свой трансфер в «Барселону».

Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес «Атлетико Паранаэнсе» — «Либертад» 7 июня 2023 года

На домашнем стадионе «Атлетико Паранаэнсе» выступает очень здорово. В отличной форме пребывают его лидеры, в частности Роке. Полагаем, красно-чёрным не составит большого труда ещё раз обыграть «Либертад». У парагвайской команды явно меньше резервов, а также гораздо ниже уровень первенства. На выезде шансов у неё практически нет.

Ставка: победа «Атлетико Паранаэнсе» за коэффициент 1.70.

Экспресс с коэффициентом 7.35.

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