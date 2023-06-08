Экспресс на футбол с коэффициентом 22.0: младший Зидан готов к элите

8 июня пройдут матчи в испанской Сегунде, Кубке Либертадорес, а на молодёжном чемпионате мира уже стадия полуфиналов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 22.0 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Сегунды «Алавес» – «Эйбар»

Борьба за выход в Примеру в этом году вышла весьма напряжённая. Сразу четыре команды расположились в пределах одного очка от проходного второго места. Две из них играют друг с другом за право выйти в финал плей-офф за повышение. Первая встреча в Эйбаре прошла с подавляющим преимуществом хозяев. Футболисты «Эйбара» нанесли 14 ударов по воротам, четыре из которых пришлись в створ, в то время как соперник сделал лишь три попытки поразить цель, одна из которых оказалась успешной.

Счёт 1:1 не в полной мере отражает соотношение сил в той игре, однако продолжает тренд последних матчей как «Алавеса», так и «Эйбара», которые крайне редко забивают более одного мяча. Так «Алавес» забил всего девять мячей в последних 15 матчах, а в восьми из этих встреч уходил с поля без гола, в том числе в трёх из семи последних домашних матчей. Поставить на то, что вратарь «Эйбара» Люка Зидан на этот раз сможет сохранить свои ворота в неприкосновенности, можно с коэффициентом 3.10.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Сын Зинедина Зидана играет за «Эйбар» с сентября 2022 года и показывает отличную статистику – 26 пропущенных мячей в 32 матчах, а в 14 из этих игр Зидан сохранил свои ворота на замке. Однако болельщиков «Эйбара» подводит нападение – всего четыре забитых мяча в последних пяти матчах. При этом лишь в одной из восьми последних игр на выезде «Эйбар» не забил хотя бы однажды. Поставить на точный счёт 1:0 можно за 7.30, но и просто на победу гостей тоже весьма неплохой коэффициент — 3.80.

Прогноз на матч Кубка Либертадорес «Фламенго» — «Расинг Авельянеда»

За два тура до конца группового этапа Кубка Либертадорес «Расинг» уже гарантировал себе выход в 1/8 финала, но ещё может потерять первую строчку, если проиграет две последние встречи. Так что никто в Аргентине не растроится ничьей на «Маракане». К слову, вничью со счётом 1:1 закончились три предыдущих очных матча этих команд.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Расинг» не очень уверенно выступает в этом сезоне в аргентинской Суперлиге, обитая в нижней половине турнирной таблицы, зато в Кубке Либертадорес пока не проиграл ни одного матча. «Фламенго» находится в хорошей форме и не проигрывает вот уже восемь официальных матчей подряд. На днях команда зарядилась положительными эмоциями, выиграв в дерби Рио-де-Жанейро у «Васко да Гама» (4:1). Впрочем, соперник нынче находится в кризисе, так что этот результат не стал неожиданностью. Матч с «Васко да Гама» стал первой за последние шесть матчей встречей с участием «Фламенго», в которой было забито более двух мячей. Такая же результативность была зафиксирована в четырёх из пяти очных матчей «Фламенго» и «Расинга». Поставим на тотал меньше 2.5 мяча и сейчас. Коэффициент 1.93.

Прогноз на матч МЧМ-2023 Италия — Южная Корея

Молодёжная сборная Италии в ярком атакующем стиле обыграла в четвертьфинале сверстников из Колумбии со счётом 3:1. С первых минут игры команда доминировала на поле и закономерно воплотила преимущество в два забитых мяча. Точными ударами отметились Чезаре Казадей и Томмазо Бальданци. Шокированных соперников окончательно добил гол Франческо Эспозито, который состоялся в начале второго тайма. После этого Италия стала действовать осторожно и довела матч до победы.

Сборная Южной Кореи U20 в четвертьфинале затратила массу сил и нервов. Только в дополнительное время им удалось дожать сборную Нигерии — 1:0. Единственный мяч забил на 96-й минуте Сок-Хён Чхои. Корейцы предпочитают активный прессинг и стараются подловить соперника на контратаке.

Сборная Италии U20 демонстрирует на турнире тактически грамотный футбол, в котором акцент сделан на атаку и владение инициативой. В нападении итальянцев выступает лучший бомбардир чемпионата Чезаре Казадей. Кроме того, четыре из пяти матчей с участием номинальных хозяев завершились с тремя и более забитыми мячами. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 3.00.

Экспресс на матчи 8 июня

Ставка 1: победа «Эйбара» в матче с «Алавесом» за 3.80.

Ставка 2: ТМ 2.5 мяча в матче «Фламенго» — «Расинг Авельянеда» за 1.93.

Ставка 3: ТБ 3.5 мяча в матче Италия — Южная Корея за 3.00.

Общий коэффициент: 3.80 Х 1.93 Х 3.00 = 22.0.

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