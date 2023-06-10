Ига Свёнтек — Каролина Мухова: польскую машину не остановить

10 июня в Париже пройдёт финальный матч женского «Ролан Гаррос» между Игой Свёнтек из Польши и Каролиной Муховой из Чехии. Начало – в 16:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают явным фаворитом польскую теннисистку. Поставить на победу Свёнтек в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Успех Муховой оценивается в 6.40.

Коэффициенты букмекеров на финальный матч «Ролан Гаррос» Свёнтек — Мухова 10 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч Свёнтек — Мухова затянется. Сделать ставку на ТБ 18.5 гейма можно за 1.82, а на ТМ 18.5 дают коэффициент 2.08. Поставить на успех Свёнтек с форой (-5.5) по линии Winline можно за 1.77. Смотри прямую трансляцию финала на сайте и в приложении совершенно бесплатно!

Анализ и прогноз на матч «Ролан Гаррос» Свёнтек — Мухова (10.06.2023)

Ига Свёнтек сейчас доминирует в женском теннисе. Для неё это третий финал «Ролан Гаррос», в 2020 и 2022 году польская теннисистка побеждала в Париже. И, весьма вероятно, будет и третья победа. По ходу турнира Свёнтек не отдала ни сета, а в трёх матчах оформляла соперницам «баранки». Единственная реальная соперница — Арина Соболенко — вылетела из турнира в полуфинале. Так что путь к трофею открыт, осталось всего ничего — обыграть Каролину Мухову.

Чешская теннисистка на самом деле далеко не так проста. Она всегда считалась одной из сильнейших в мире в своём возрасте, но долго не могла раскрыться из-за травм. И вот финал «Ролан Гаррос». В 1/4 финала чешка уверенно победила Анастасию Павлюченкову, а в полуфинале совершила настоящий спортивный подвиг, обыграв Арину Соболенко. В третьем сете Мухова уступала 2:5 и 30:40, но нашла в себе силы отыграть матчбол, а затем взяла пять геймов подряд.

Интересно, что соперницы дважды встречались между собой и оба раза побеждала Мухова, причём дело было на грунте. Но это было достаточно давно. А сейчас у Каролины явно накопилась усталость. Это было видно по третьему сету матча с Соболенко, где лишь помощь врачей и морально-волевые качества позволили вырвать победу. Для виктории над Свёнтек этого явно не хватит: физические кондиции у польской теннисистки совсем на другом уровне. Остаётся надеяться только на то, что Ига занервничает и не сможет показать свой лучший теннис.

Вряд ли победа будет простой и очень быстрой: Мухову хватит на одну или даже на две партии, чтобы оказать ожесточённое сопротивление. Но Свёнтек сейчас сильнее. Рекомендуем поставить на победу Иги и тотал больше 18.5 гейма. Выиграть 3–4 гейма в каждом сете Муховой вполне по силам. Коэффициент довольно высокий — 2.17.

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Ставка: победа Свёнтек и ТБ 18.5 за 2.18.