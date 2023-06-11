Новак Джокович — Каспер Рууд: свежесть норвежцу не поможет

11 июня в Париже пройдёт финальный матч мужского «Ролан Гаррос» между Новаком Джоковичем из Сербии и Каспером Руудом из Норвегии. Начало – в 16:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают явным фаворитом серба. Поставить на победу Джоковича в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех Рууда оценивается в 4.70.

Коэффициенты букмекеров на финальный матч «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Каспер Рууд 11 июня 2023 года

Букмекеры не уверены, что матч Джокович — Рууд затянется. Сделать ставку на ТБ 37.5 гейма можно за 1.94, а на ТМ 37.5 дают коэффициент 1.97. Поставить на успех серба с форой (-5.5) по линии Winline можно за 1.83. Смотри прямую трансляцию финала на сайте и в приложении совершенно бесплатно!

Анализ и прогноз на матч «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Каспер Рууд (11.06.2023)

Новак Джокович на пороге очередного рекорда. Если он победит в финале, у него будет 23 победы на турнирах «Большого шлема». Правда, в Париже этот год может стать только третьим победным для Новака. Всё дело в Рафаэле Надале, который монополизировал «Ролан Гаррос». Но сейчас Надаль борется с травмами, как раз его Новак и обойдёт по числу побед на «Большом шлеме» в случае успеха.

До четвертьфинала Джокович не испытывал особых проблем. Дальше пришлось повозиться с Кареном Хачановым: 1,5 сета россиянин играл лучше, но затем Новак включился и переломил ход неудачно складывающегося матча. Ну а в полуфинале серб обыграл новую звезду мирового тенниса — Карлоса Алькараса. Впрочем, неизвестно, как всё сложилось бы, не столкнись испанец с судорогами. По признанию Алькараса, у него сводило всё тело. В итоге Джокович победил в четырёх сетах и прошёл в финал. Здесь у него на первый взгляд соперник попроще — Каспер Рууд.

Норвежец любит грунт, это его второй финал «Ролан Гаррос». У Рууда было не самое удачное начало сезона, но к открытому чемпионату Франции он разыгрался. С сеткой тоже немного повезло: из серьёзных соперников у Каспера были только Хольгер Руне да Александр Зверев, который после травмы ещё не набрал оптимальную форму.

Норвежец уже сказал, что на него ничего не давит и он постарается сыграть раскрепощённо. Важно отметить, что за четыре предыдущих встречи Рууд не взял у Джоковича ни сета. Возможно ли это сейчас? Почему бы и нет! Во-первых, Новак здесь не выглядит настоящей машиной, включаясь только в критические моменты матчей. Во-вторых, как мы уже сказали, соперники у Рууда были попроще, он должен быть явно посвежее, и это может ему помочь. Конечно, вряд ли Рууд сможет обыграть Джоковича и выиграть турнир «Большого шлема», опыт и класс на стороне Новака. Но победить в одной партии норвежцу вполне по силам. Поставить на то, что Рууд победит хотя бы в одном сете, можно за 1.64.

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и получи безусловный фрибет до 10 000 рублей! Смотри прямую трансляцию мужского финала «Ролан Гаррос» на сайте и в приложении совершенно бесплатно!

Ставка: победа Рууда в одном из сетов за 1.64.