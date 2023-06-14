Северная Македония — Украина. Ребров сдаст экзамен

16 июня состоится матч квалификации Евро-2024 Северная Македония – Украина. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу украинцев можно с коэффициентом 2.10. Успех македонцев оценивается в 3.64. На ничью дают коэффициент 3.34.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Северная Македония — Украина 16 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч Северная Македония – Украина не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.31, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.98.

Анализ и прогноз на отборочный матч Евро-2024 Северная Македония — Украина (16.06.2023)

Северная Македония и Украина в группе С далеко не фавориты. Трудно бороться за путёвку в Евро-2024 вместе с Италией и Англией. Это очень тяжёлая группа.

Сдаваться никто не собирается. Македонцы уже побеждали Италию, не пустив её на ЧМ-2022 в Катаре. У сборной Украины не лучшая статистика в матчах с сильными командами, но в последние годы она прогрессирует.

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Достаточно вспомнить две ничьих с Францией, которая на тот момент была действующим чемпионом мира.

Македонцы начали квалификацию с победы над Мальтой (2:1), показав неплохой футбол. Затем в товарищеской встрече сборная обыграла Фарерские Острова (1:0). Не секрет, что у Северной Македонии есть проблемы с реализацией.

Они же касаются Украины. Прошлые тренеры прививали ей прагматичный стиль. На Сергея Реброва возлагаются другие надежды, но выводы по его работе делать пока рано. Под его руководством команда сыграла только один товарищеский матч с Германией, который завершился яркой ничьей со счётом 3:3. Кроме обилия голов, в нём хватало и ошибок, причём с обеих сторон.

Зато если сравнивать с первым матчем квалификации, в котором украинцы без шансов проиграли Англии со счётом 0:2, виден явный прогресс. Впрочем, одно дело атаковать, когда соперник позволяет это делать и не закрывается, а встречи с Северной Македонией и Мальтой пройдут в совсем другом ключе.

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В них украинцам придётся играть первым номером. Даже дома македонцы вряд ли станут рисковать, забирая инициативу, а сделают акцент на обороне. Это самая сильная их сторона, а голы хозяевам в последнее время даются с трудом. Элиф Элмас из «Наполи» в атаке неплохо выглядит, но результативного форварда у команды пока нет.

В последние годы уровень «красных львов» упал. С момента последнего очного матча между командами македонцы стали слабее. Рассматривать всерьёз их победу над Италией чуть больше года назад не имеет смысла. Затем последовал провал в Лиге наций.

Сергей Ребров взбодрил сборную Украины. Неудачная работа Петракова и Ротаня постепенно забудутся. Возможно, именно новый тренер со своим стилем поможет украинцам меньше мучиться в матчах с такими командами, как Северная Македония. Потенциал для этого есть, нужно им грамотно распорядиться. Есть смысл поставить на победу украинской сборной за 2.10.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Северная Македония — Украина 16 июня 2023 года

Для Сергея Реброва это первый серьёзный и важный экзамен у руля сборной. Есть хорошие шансы пройти его достойно. Уровень Северной Македонии не такой высокий, чтобы её бояться. Оборону хозяев взломать наверняка получится, главное самим не повторять тех ошибок, которые лишили Украину победы над Германией.

Ставка: победа Украины за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 8.40.

Прогноз на матч Уэльс — Армения с коэффициентом 3.20.

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Прогноз на матч Латвия — Турция с коэффициентом 3.62.

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