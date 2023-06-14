Эдуард Вартанян — Артём Резников. Нас ждёт зрелищный бой!

16 июня в Сочи состоится финал Гран-при АСА. В лёгком весе сразятся россиянин Эдуард Вартанян и Артём Резников из Казахстана. Ориентировочное начало боя — 21:00 мск. Прямую трансляцию онлайн можно посмотреть на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитом россиянина. Поставить на победу Вартаняна можно с коэффициентом 1.55, а успех Резникова идёт за 2.31.

Эксперты считают, что бой, вероятно, завершится досрочно. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.54. На то, что бой будет полным, можно сделать ставку за 2.33.

Оба нацелены на победу

Оба бойца уже обещали победить публично. Вартанян заявил, что завершит бой нокаутом, и предложил сопернику поинтересоваться, сколько денег тот получит за своё поражение. Резников в долгу не остался: сообщил, что не сомневается в своей победе и вообще больше думает о бое против Али Багова. Трэш-ток, достойный международного уровня, но вернёмся непосредственно к бою.

Эдуард Вартанян свой последний бой провёл в ноябре 2022 года, нокаутировав Юсуфа Раисова. Выглядело это впечатляюще — настоящее избиение. Удивило, как здорово Эдуард менял тактику по ходу боя, для Раисова это стало настоящим откровением. Даже в партере Вартанян уверенно действовал против одного из топовых борцов.

Волкановски рассказал о планах провести реванш с Махачевым.

Главное преимущество Вартаняна перед своим соперником — ударная мощь. Чтобы переходить в борьбу с Резниковым, россиянину нужно потрясти его рядом сильных ударов или измотать в клинче: в этом Вартанян — большой мастак.

Что до Резникова, то ему стоит задуматься, ведь против того же Раисова он выглядел далеко не так уверенно, победив лишь раздельным решением. Конечно, казахстанец сейчас на подъёме, он выиграл пять последних поединков.

В декабре 2022 года Резников сабмишеном победил Андрея Кошкина и уверен, что и с Вартаняном разберётся в партере. Но Эдуард намного сильнее Кошкина. Действительно, Резников искуснее в борьбе, но в измотанном состоянии ему вряд ли удастся провести приём. А вот в стойке он будет уступать.

Резников должен постараться найти свой момент в партере и при этом уверенно действовать в защите в стойке, не пропуская много ударов. Эта задача выглядит очень сложной для казахстанца. Партер будет отнимать много сил, так что после середины боя у Резникова возникнут проблемы. Которыми Вартанян с удовольствием воспользуется.

Царукян рассказал, как собирается победить Махачева.

Будет ли нокаут? Не факт. Всё-таки Резников — боец высокого уровня. В ставках на этот бой мы бы выбирали между победой Вартаняна и ставкой на полный бой. Успех россиянина выглядит надёжнее, но на то, что поединок завершится решением, выше коэффициент. Удачных ставок!

Ставка 1: победа Вартаняна за 1.55.

Ставка 2: полный бой за 2.33.

Экспресс с коэффициентом 8.40.

Оливейра поднялся на одно место в рейтинге P4P.

Адесанья: Забит Магомедшарипов — лучший ударник.

Кормье считает, что реванш Махачева и Оливейры станет более конкурентным.

Блогер KSI предложил Ибрагимовичу провести боксёрский поединок.