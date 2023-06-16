Эдуард Вартанян — Артём Резников: зрители насладятся полным боем

16 июня в Сочи состоится финал Гран-при АСА. Главным его событием станет поединок россиянина Эдуарда Вартаняна с Артёмом Резниковым из Казахстана. Ориентировочное время начала поединка — не ранее 22:00 мск.

Эксперты Winline считают фаворитом россиянина. Поставить на победу Вартаняна можно с коэффициентом 1.55, а успех Резникова идёт за 2.31.

Коэффициенты букмекеров на финал Гран-при ACA Вартанян — Резников 16 июня 2023 года

Эксперты Winline считают, что бой, вероятно, завершится досрочно. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.54. На то, что бой будет полным, можно сделать ставку за 2.33. Смотри прямую трансляцию финала на сайте и в приложении совершенно бесплатно!

Анализ и прогноз на бой Вартанян — Резников (16.06.2023)

Несмотря на то что фаворитом букмекеры считают россиянина, исход боя далеко не очевиден. Стиль Резникова понятен, он классический борец. Вартанян способен неплохо показать себя и в стойке, и в клинче, и в партере. Универсальность — козырь российского бойца. Кстати, он пообещал нокаутировать Резникова. И после того, что Вартанян сделал с Юсуфом Раисовым, это обещание не выглядит пустой угрозой. Раисов перед боем был фаворитом у букмекеров, однако Эдуард просто уничтожил его. Он был на голову выше как в стойке, так и в партере. В итоге бой остановили по требованию врачей. Разумеется, эта победа повлияла на букмекерскую оценку шансов Вартаняна в предстоящем поединке. Сам россиянин сказал, что намерен идти вперёд, бить много и сильно.

Резников же свой последний бой провёл с Андреем Кошкиным. Победы казахстанец достиг своим традиционным способом: перевёл соперника в партер и провёл приём. 99% боёв Резникова проходят по такому сценарию. Артём не самый зрелищный боец, но, когда есть результат, кто будет заботиться о красоте? Достаточно сказать, что последний раз Резников проигрывал в 2017 году, прямо сейчас у него серия из 10 побед.

Скорее всего, рано или поздно Резников сможет перевести в партер и Вартаняна. Эдуард же должен будет максимально измотать соперника в стойке, чтобы отбиться в борьбе. Козыри россиянина — скорость и подвижность. Здорово Вартанян работает и в клинче, он способен нанести Резникову серьезный урон.

В любом случае кажется, что бой вряд ли завершится нокаутом. Не самое красивое зрелище для зрителей, но, безусловно, крайне интригующее. Вартанян провёл шикарный бой против Раисова, но Резников слишком умён и прагматичен, чтобы ввязываться в размен ударами. С другой стороны, Вартанян способен отбить все попытки казахстанца выйти на болевой приём, особенно если перед этим Эдуард ударно отработает в стойке. За такой коэффициент напрашивается ставка на полный бой, а победит пусть сильнейший! Смотри прямую трансляцию боя Вартанян — Резников на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно!

Ставка: полный бой за 2.33.