Кипр — Грузия. Просто дайте Хвиче мяч и наблюдайте!

Кварацхелия как никто другой знает, что делать со снарядом. Он поможет команде набрать очки.

Продолжается квалификация на Евро-2024. 17 июня 2023 года пройдёт встреча 3-го тура группового этапа между Кипром и Грузией. Игра пройдёт на «АЕК-Арене» в Ларнаке.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Во сколько начало

17 июня 2023 года состоится матч квалификации на чемпионат Европы — 2024 Кипр — Грузия. Начало игры — в 21:45 мск.

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Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество Грузии: поставить на победу грузин можно с коэффициентом 1.90. Шансы киприотов оценены в 4.30. Ставки на то, что команда Кварацхелии победит со счётом 1:0, принимаются за 6.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч квалификации Евро-2024 Кипр — Грузия (17.06.2023)

Кипр и Грузия замыкают группу А. Обе команды имеют по игре в запасе перед 2-м туром отборочного турнира. Победа любой из них может полностью изменить положение в таблице.

«Крестоносцы» находятся в лучшей форме по сравнению с киприотами. В начале отборочного турнира грузины сыграли вничью со счётом 1:1 с Норвегией благодаря голу Жоржа Микаутадзе во втором тайме.

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Победа Грузии над Кипром может вывести команду на второе место. Киприоты проиграли Шотландии со счётом 0:3 в первом матче квалификации. Команда пыталась сделать всё возможное, чтобы цифры на табло не стали разгромными, но сил не хватило.

Грузия подходит ко 2-му туру отборочного турнира Евро-2024, не проиграв в четырёх из последних пяти встреч. Однако «крестоносцы» выступали с не самыми сильными соперниками.

Они победили Северную Македонию (2:0), Гибралтар (2:1) и Монголию (6:1). Грузины сыграли вничью с Норвегией (1:1) и проиграли Марокко (0:3).

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В составе сборной есть один из топовых футболистов Европы — Хвича Кварацхелия. Он помог «Наполи» выиграть титул чемпиона Серии А. На счету нападающего 10 голов в 20 встречах за сборную.

Кипр подходит к игре с Грузией без побед в двух матчах подряд. После разгромного поражения Шотландии последовала ничья с Арменией со счётом 2:2.

Большинство футболистов команды Темури Кецбая играют в киприотских клубах. Только пять спортсменов выступают за пределами страны: в МЛС, Бельгии, Серии А, Серии В и Шотландии. Талант игроков Кипра низок по сравнению с Грузией.

Мы предлагаем сделать ставку на обе забьют и победу Грузии. Всё-таки киприоты умеют забивать голы и доказывают это наглядным образом. Да и оборону грузин, да ещё и на выезде, надёжной назвать нельзя. Вера в Хвичу поможет! Ставки на победу «крестоносцев» и обе забьют принимают в «Фонбет» за 4.10. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет подарен фрибет 2000 рублей.

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