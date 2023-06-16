Исландия — Словакия. Красивое возвращение Шкриньяра

Защитник «Интера» оправился после травмы и готов помочь своей национальной команде квалифицироваться на ЧЕ-2024.

17 июня состоится матч 3-го тура квалификации ЧЕ-2024 Исландия — Словакия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу исландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.80. Успех словаков оценён экспертами в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Исландия — Словакия 17 июня 2023 года

Букмекеры уверены, что матч Исландия — Словакия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура квалификации ЧЕ-2024 Исландия — Словакия (17.06.2023)

Клубный футбол ушёл в отпуск, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 17 июня запланировано 11 встреч 3-го тура группового этапа. В одной из них на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике сборная Исландии примет Словакию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Исландия, откровенно говоря, плохо выступила в квалификации ЧМ-2022. За 10 туров она обыграла только Лихтенштейн (4:1 и 4:0). Вничью сыграла с Северной Македонией (2:2), Арменией (1:1) и Румынией (0:0). По итогу команда заняла предпоследнее место в турнирной таблице.

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Как ни странно, никаких перемен со сборной Исландии после провала в квалификации на ЧМ не произошло. Арнар Видарссон остался главным тренером команды. Долго ли ещё он будет пользоваться доверием — остаётся загадкой. Лучше результаты не становятся.

За четыре тура группового этапа Лиги наций исландцы не одержали ни одной победы. Они сыграли вничью с Израилем (дважды 2:2) и Албанией (два раза 1:1). В квалификации ЧЕ-2024 подопечные Видарссона стартовали с разгромного поражения от Боснии и Герцеговины (0:3). Затем они крупно обыграли Лихтенштейн (7:0).

С такими показателями исландцам вряд ли удастся квалифицироваться на Евро-2024. В последних 18 матчах во всех турнирах (включая две товарищеские игры) они одержали только три победы. Очевидно, что «викинги» нуждаются в переменах. Думается, чем быстрее они произойдут, тем лучше.

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Перспективные футболисты в составе Исландии имеются. В числе таковых бывший полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон. У 24-летнего хавбека есть хороший потенциал, но его необходимо развивать.

Сборная Словакии куда лучше выступила в квалификации ЧМ-2022. Добыть путёвку в финальный раунд турнира ей не удалось, но она заняла третье место в группе. За 10 туров словаки уступили только Хорватии (0:1) и России (0:1). Ничьих правда многовато — целых пять.

В Лиге наций словаки выступили похуже, но настрой и цели были совсем другими. После поражения от Казахстана со счётом 1:2 с поста главного тренера был уволен Штефан Таркович. На его место пришёл итальянец Франческо Кальцона.

Похоже, смена тренерского штаба вдохнула жизнь в словаков. В двух матчах квалификации ЧЕ-2024 сборная сыграла вничью с Люксембургом (0:0) и уверенно обыграла Боснию и Герцеговину (2:0). Сейчас Словакия располагается на втором месте в турнирной таблице. Шансы на выход в плей-офф у неё есть, и неплохие.

Состав у словаков не самый сильный, но качественных футболистов хватает. В числе таковых Милан Шкриньяр и Станислав Лоботка. Они провели неплохой сезон на клубном уровне. Защитник в составе «Интера» дошёл до финала Лиги чемпионов, а хавбек выиграл с «Наполи» скудетто.

Поставить на то, что Словакия не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. У Исландии имеются большие проблемы атакующего плана. Если команде и удастся зацепиться за ничью в грядущем матче, то только за счёт обороны.

У словаков тоже есть некоторые трудности в нападении, зато в защите полный порядок. За 10 туров квалификации ЧМ-2022 они пропустили только 10 мячей. В текущем отборе на Евро-2024 вообще идут без пропущенных голов, несмотря на то что не принимал участия в матчах Шкриньяр.

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Защитник очень много пропустил из-за травмы. К счастью, он уже оправился от повреждения и готов помочь своей сборной квалифицироваться на чемпионат Европы 2024 года. Его лидерские качества и опыт точно не помешают.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Исландия — Словакия 17 июня 2023 года

Сборная Исландии в последних 18 матчах во всех турнирах одержала только три победы, да и те в матчах со скромным Лихтенштейном. Может быть, ей удастся зацепиться за ничью, но и на это шансы невелики. Словакия хорошо себя проявила в квалификации ЧМ-2022 и вполне уверенно чувствует себя в отборе на ЧЕ-2024. Полагаем, она как минимум не проиграет. Слишком много голов не ждём.

Ставка: Словакия не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 6.86.

Прогноз на матч Португалия — Босния и Герцеговина с коэффициентом 2.50.

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Прогноз на матч Люксембург — Лихтенштейн с коэффициентом 5.20.

Месси: изначально был другой план, но мы довольны принятому решению.