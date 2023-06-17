Экспресс на футбол с коэффициентом 7.7: Хвича Кварацхелия и Доменико Тедеско в порядке

17 июня пройдут очередные отборочные матчи Евро-2024. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.7 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч отбора Евро-2024 Кипр — Грузия

Хвича Кварацхелия стал чемпионом Италии в составе «Наполи», но футбольный сезон для него сложился противоречиво. Грузинский нападающий забил за «Наполи» 14 мячей и отдал 17 результативных передач, но последнее результативное действие в составе итальянского клуба Хвича совершил 19 марта – и с тех пор команда набирала очки без его прямого участия. Смена обстановки в конце сезона и игра с не самым сильным соперником в лице Кипра должны раскрепостить Хвичу.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Грузия под руководством Вилли Саньоля не проигрывает уже девять официальных матчей – семь побед при двух ничьих. При этом среди побеждённых команд есть не только Болгария и Гибралтар, но и Швеция. В то же время Кипр одержал всего одну победу за последние семь официальных матчей, Каждое из четырёх поражений на этом отрезке было допущено с разницей минимум два мяча. Поставить на успех Грузии можно с коэффициентом 1.99.

Прогноз на матч отбора Евро-2024 Бельгия — Австрия

На ЧМ-2018 сборная Бельгии завоевала бронзовые медали, выдав лучший результат в истории сборной с 1980 года. Болельщики «красных дьяволов» ожидали, что Роберто Мартинесу удастся как минимум повторить успех на футбольных полях Катара, но без Ромелу Лукаку они провалились, завершив выступления уже по итогам групповой стадии.

После фиаско на ЧМ-2022 испанский специалист был отправлен в отставку. С Доменико Тедеско во главе Бельгия вступила в борьбу за пропуск в финальный раунд Евро-2024, стартовав с разгромной победы над Швецией (3:0) благодаря хет-трику Ромелу Лукаку.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Бельгийцы — короли квалификаций. За 28 матчей в отборочных турнирах ЧМ-2018, Евро-2020 и ЧМ-2022 «красные дьяволы» лишь три раза не смогли победить — сыграли вничью со сборными Греции (1:1), Чехии (1:1) и Уэльса (1:1). Столь же уверенному прохождению через отборочный турнир Евро-2024 может помешать курс на омоложение состава, который в основном коснулся защиты.

Сборная Австрии обладает качественным подбором игроков, львиная доля которых выступает за клубы Бундеслиги. «Чудо-команда» славится слаженной игрой в обороне и опасными контрвыпадами, и Ральф Рангник как прародитель гегенпрессинга постепенно выводит игру сборной в этом игровом аспекте на качественно новый уровень. Недооценивать австрийцев не стоит. Рекомендуем ставку на обе забьют за 1.99.

Прогноз на матч отбора Евро-2024 Норвегия — Шотландия

В Лиге наций — 2022/2023 команда Столе Сольбаккена имела все шансы реабилитироваться за неудачу в квалификации ЧМ-2022. Норвежцы в стартовых трёх турах набрали семь очков, но в итоге старания Холанда и Эдегора были нивелированы слабой игрой в обороне. Проиграв Словении (1:2) и Сербии (0:2) в заключительных матчах группового этапа, «свёрла» в итоге финишировали на втором месте и пропустили «белых орлов» в дивизион А.

Неудачно Норвегия стартовала в отборе Евро-2024. В двух матчах без Эрлинга Холанда подопечные Столе Сольбаккена набрали лишь одно очко — уступили Испании (0:3) и сыграли вничью с Грузией (1:1). Возвращение новоиспечённого обладателя требла в состав даёт надежду на успех в предстоящей встрече с Шотландией.

Впрочем, недооценивать «тартановую армию» не стоит. В составе шотландской сборной достаточно классных игроков, в числе которых Киран Тирни («Арсенал»), Аарон Хики («Брентфорд»), Скотт Мактоминей («МЮ»), Джон Макгинн («Астон Вилла») и Эндрю Робертсон («Ливерпуль»). Несмотря на то что все вышеперечисленные футболисты оборонительного амплуа, команда Стива Кларка взяла идеальный старт в квалификации Евро-2024. Она обыграла Кипр (3:0) и Испанию (2:0) и единолично возглавила группу. Рекомендуем ставку на обе забьют за 1.95.

Экспресс на матчи 17 июня

Ставка 1: победа Грузии над Кипром за 1.99.

Ставка 2: обе забьют в матче Бельгия — Австрия за 1.99.

Ставка 3: обе забьют в матче Норвегия — Шотландия за 1.95.

Общий коэффициент: 1.99 Х 1.99 Х 1.95 = 7.7.

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