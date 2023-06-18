Хорватия — Испания: Луис де ла Фуэнте близок к отставке

18 июня в Роттердаме пройдёт финальный матч Лиги наций Хорватия — Испания. Начало – в 21:45 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитом команду Луиса де ла Фуэнте. Поставить на победу испанцев в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех хорватов оценивается в 3.75. На ничью дают коэффициент 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Хорватия — Испания 18 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч Хорватия — Испания не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.79. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.93 по линии Winline. Зарегистрируйся и смотри прямую трансляцию матча на сайте и в приложении совершенно бесплатно!

Анализ и прогноз на матч Лиги наций Хорватия — Испания (18.06.2023)

Обе команды провели непростые полуфинальные матчи. Хорваты едва не упустили победу в полуфинале с Нидерландами, позволив сопернику сравнять счёт на шестой добавленной минуте. Впрочем, в овертайме команда Златко Далича дожала соперника. Но не скажутся ли на физической форме команды лишние полчаса? Ведь у хорватов не самый молодой состав, хоть Далич и проводит плавную смену поколений.

Испанцы же, наоборот, вырвали победу у итальянцев на 88-й минуте. Отличился 33-летний Хоселу, один из рекрутов нового тренера команды Луиса де ла Фуэнте. Важный момент, но испанцы играли днём позже, так что их преимущество в свежести нивелировано.

У хорватов всё спокойно после бронзовых медалей на ЧМ-2022. Прежние лидеры постепенно сходят со сцены, их места занимает молодёжь. Но Лука Модрич всё ещё в составе, а Златко Далич — на тренерском мостике. Возможно, эта команда будет не так хороша в отборочных турнирах, но в финальных стадиях хорваты очень опасны. Да и финал Лиги наций — отличный повод проявить себя. Главная потеря хорватов — Йошко Гвардиол, защитник пропустит финал из-за повреждения.

Испанцы же пока в самом начале перестройки. И пока она не очень задаётся. Вроде бы смена тренера была логичной: Луис де ла Фуэнте пришёл из молодёжной сборной, практически все игроки команды прошли через его руки. Но пока тренер проводит много экспериментов, которые не приносят пользы, а игра команды, в первую очередь в атаке, выглядит блёклой. Много владения и мало моментов. Неудивительно, что уже поползли слухи, что де ла Фуэнте могут заменить. Победа в Лиге наций может снизить напряжение. Италию обыграть получилось, хотя команда Роберто Манчини тоже находится в стадии перестройки.

Игровой рисунок этого матча понятен. Испанцы возьмут под контроль мяч и постараются найти бреши в оборонительных позициях хорватов, ослабленных потерей Гвардиола. «Шашечные» же будут ловить соперника на контратаках, которые могут быть очень острыми.

Если будет забит гол в первом тайме, игра неизбежно раскроется. Обе команды выдали довольно результативные полуфиналы. Букмекеры не ждут результативный футбол, ведь это финал. Но Лига наций — не самый статусный турнир, так что поверим в футбол с голами. Рекомендуем ставку на ТБ 2.5 гола за 2.13. А если говорить об исходе матча, то стоит взять ставку на итоговую победу Хорватии за 2.55. Коэффициент высокий, а шансы команды Далича довольно неплохие: опыт однозначно поможет хорватам.

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Ставка 1: ТБ 2.5 за 2.13.

Ставка 2: проход Хорватии за 2.55.