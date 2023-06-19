Венгрия — Литва. Марко Росси знает своё дело

Венграм повезло с тренером, который сделал их одной из сильнейших сборных за последнее время.

20 июня состоится матч 4-го тура квалификации ЧЕ-2024 Венгрия — Литва. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу венгров в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех литовцев оценён экспертами в 20.0. Ставки на ничью принимаются за 7.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Венгрия — Литва 20 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч Венгрия — Литва получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30. Поставить на «обе забьют» можно за 2.55.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура квалификации ЧЕ-2024 Венгрия — Литва (20.06.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 20 июня запланировано 11 встреч 4-го тура группового этапа. В одной из них на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште сборная Венгрии примет Литву. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Последние несколько лет венгерский футбол стремительно прогрессирует. Преуспевает как национальная команда, так и клубы. Пример тому «Ференцварош», добравшийся до 1/8 финала Лиги Европы. Успехи напрямую связаны с грамотным руководством главных тренеров.

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«Ференцварош» выиграл ряд трофеев и здорово проявил себя на международной арене благодаря бывшему наставнику сборной России Станиславу Черчесову. В сборной геройствует Марко Росси. Итальянский специалист улучшил абсолютно всё, в частности моральную составляющую венгерской национальной команды.

За счёт характера, веры в собственные силы и не только «волшебные мадьяры» очень здорово выступили в отборочном турнире на чемпионат мира в Катаре и в Лиге наций. Они совершили ряд сенсаций, обыграв несколько топовых соперников — Польшу (2:1), Англию (1:0 и 4:0), а также Германию (1:0).

В квалификации ЧЕ-2024 венгры пока что идут без поражений. Сначала они разгромили Болгарию (3:0), а затем сыграли на выезде вничью с Черногорией (0:0). Конкуренция в чемпионате Венгрии заметно выросла. Он привлёк к себе больше внимания и топовых футболистов. Дальше — больше.

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Литва далеко не так сильна, как Венгрия. У неё намного хуже комплектация состава и уровень футбола в стране. За восемь туров квалификации ЧМ-2022 литовская сборная обыграла только Болгарию (3:1), причём на домашнем стадионе. Во всех остальных встречах она потерпела поражения.

Ещё хуже литовцы выступили в Лиге наций. Несмотря на то что уровень соперников был совсем невелик, за шесть туров они не одержали ни одной победы. Ничейный результат при этом всего один — с Фарерскими островами (1:1), на домашней арене.

В преддверии квалификации ЧЕ-2024 сборная Литвы пережила смену главного тренера. Должность занял немецкий наставник Рейнхольд Брой. Пока что его работу оценивать трудно. В двух турах отборочного турнира ЧЕ-2024 литовцы уступили Сербии (0:2) и сыграли вничью с Болгарией (1:1).

К предстоящему матчу подопечные Броя подходят в качестве явных аутсайдеров. Дело ещё в том, что встречу из-за дисквалификации пропустит ведущий защитник Литвы Юстас Ласицкас. 25-летний футболист получил красную карточку в игре последнего тура с Болгарией.

У литовцев хватает проблем как оборонительного, так и атакующего плана. За последние 16 матчей во всех официальных турнирах они пропустили 36 мячей. Сами забили только семь. Предлагаем поставить на то, что венгры одержат победу и не пропустят. Ставка на такой исход принимается с коэффициентом 1.73.

У венгров очень надёжная линия обороны. За последние 18 матчей во всех официальных турнирах они пропустили только 18 мячей. С учётом того, что в соперниках было много сильных сборных, статистика впечатляет. Сами подопечные Росси за этот период времени забили 30 голов.

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Дополнительное преимущество венграм даёт то, встреча состоится в Будапеште. Здесь «волшебные мадьяры» лишь раз играли с литовцами — в товарищеской встрече в 2015 году. В том матче они одержали разгромную победу со счётом 4:0. Не исключено, что в этот раз будет нечто подобное.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Венгрия — Литва 20 июня 2023 года

Во встрече с Черногорией венгры выступили не лучшим образом. Но то было на выезде, и им нужно было вспомнить как играть после клубного футбола. Во втором тайме «волшебные мадьяры» были уже больше похожи на себя. Думается, на домашнем стадионе они без особого труда обыграют Литву, у которой лишь одна победа и два ничейных результата в последних 16 матчах во всех официальных турнирах.

Ставка: Венгрия победит и не пропустит за коэффициент 1.73.

Экспресс с коэффициентом 14.76.

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