Англия — Северная Македония. Гарри Кейн ставит рекорды

19 июня состоится матч 4-го тура квалификации ЧЕ-2024 Англия — Северная Македония. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех македонцев оценён экспертами в 21.0. Ставки на ничью принимаются за 8.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Англия — Северная Македония 19 июня 2023 года

Букмекеры уверены, что матч Англия — Северная Македония получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50. Поставить на «обе забьют» можно за 2.75.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура квалификации ЧЕ-2024 Англия — Северная Македония (19.06.2023)

Клубный футбол ушёл в отпуск, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 19 июня запланировано 12 встреч 4-го тура группового этапа. В одной из них на знаменитом стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере сборная Англии примет Северную Македонию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

После неплохого выступления на чемпионате мира в Катаре англичане не стали сбавлять обороты. Гарет Саутгейт сумел сохранить хороший настрой и отлаженные связки. В итоге его подопечные в трёх турах квалификации ЧЕ-2024 обыграли Италию (2:1), Украину (2:0) и Мальту (4:0).

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Встреча с мальтийцами интересна тем, что «три льва» не позволили сопернику нанести ни одного удара в сторону ворот. Это первый случай за последние 180 матчей начиная с 2008 года, в котором соперник не сумел ни разу пробить по воротам. Более того, футболисты Мальты даже не коснулись мяча в чужой штрафной.

И это при том, что Гарет Саутгейт решил выделить время на отдых большинству футболистов «Манчестер Сити», которые выиграли Лигу чемпионов. Тренер выпустил лишь Фила Фодена, да и то только на 46-й минуте. Это говорит об отличном качестве и прекрасной глубине состава «трёх львов».

Победа в игре с Мальтой стала для англичан 20-й в последнем 21 матче отборочных турниров к Евро. По итогам минувшего розыгрыша они добрались до финала, в котором обидно уступили Италии. С тех пор у подопечных Саутгейта улучшилась сыгранность, а также подросли и набрались опыта молодые лидеры, в частности Букайо Сака, Маркус Рашфорд и Фил Фоден.

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По-прежнему очень хорош Гарри Кейн. Результативная серия нападающего «Тоттенхэма» в квалификации чемпионатов Европы насчитывает уже 11 матчей. За этот период времени лучший бомбардир сборной забил 15 мячей. Сколько забьёт Северной Македонии?

Македонцы классно проявили себя в отборе на чемпионат мира в Катаре. Они обыграли Италию и добрались до финала квалификации. Однако добыть путёвку на турнир «красным львам» всё-таки не удалось. В решающей игре они уступили Португалии (0:2).

После этого македонцев настиг спад. Они неудачно выступили в Лиге наций, одержав лишь две победы за шесть туров. В двух встречах квалификации ЧЕ-2024 «красные львы» с трудом обыграли Мальту (2:1) и обидно уступили Украине (2:3). В последней игре к 60-й минуте они вели со счётом 2:0.

Сказалось удаление, которое при счёте 2:2 получил ведущий защитник Северной Македонии — Висар Муслиу. Украинцы воспользовались численным преимуществом и забили третий гол. Грядущую встречу Муслиу пропустит, что также не является хорошей новостью для «красных львов».

Северная Македонии и так не славится крепостью в обороне. За шесть туров в Лиге наций она пропустила семь мячей, хотя уровень соперников был совсем невысок. Без Муслиу будет ещё хуже. Качественной замены по позиции ему попросту нет. Предлагаем проверить ИТ1Б 2.5 мяча за коэффициент 2.00.

У англичан одно из самых мощных нападений в мире. За 10 туров квалификации ЧМ-2022 они забили целых 39 мячей, а в финальном раунде турнира – 13 голов в пяти встречах.

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В минувшем сезоне огромный прогресс появился в выступлениях Джека Грилиша и относительно недавно восстановившегося от травмы Маркуса Рашфорда. Благодаря доверию наставников своих команд на клубном уровне они вышли на пик формы. Такое подспорье Гарри Кейну точно не помешает.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Англия — Северная Македония 19 июня 2023 года

Англия — явный фаворит. Она набрала очень хороший ход, что сулит проблемы любому сопернику. Тем более такому, как Северная Македония. У «красных львов» значительно хуже комплектация состава и результаты на дистанции. Разница в уровне слишком велика. Есть вероятность, что «три льва» выиграют с разгромным счётом. Нападение у них невероятно мощное.

Ставка: индивидуальный тотал Англии больше 2.5 мяча за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

Прогноз на матч Украина — Мальта с коэффициентом 2.50.

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Прогноз на матч Турция — Уэльс с коэффициентом 3.80.

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