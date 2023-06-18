Швейцария — Румыния. Мурат Якин создал идеальный механизм

19 июня состоится матч квалификации Евро-2024 Швейцария — Румыния. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу швейцарцев можно с коэффициентом 1.41. Успех румын оценён экспертами в 9.10. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Швейцария — Румыния 19 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч квалификации на Евро-2024 Швейцария — Румыния не должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94. Поставить на «обе забьют» можно за 2.24.

Анализ и прогноз на матч Евро-2024 Швейцария — Румыния (19.06.2023)

Продолжаются матчи квалификации на чемпионат Европы по футболу 2024 года. 19 июня запланировано сразу 12 встреч, а отдельное внимание уделим игре между Швейцарией и Румынией, которая пройдёт на стадионе «Аллменд» в Люцерне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Швейцария попала в группу I вместе со сборными Израиля, Андорры, Беларуси, Косова и Румынии. После трёх матчей «красные крестоносцы» занимают первую строчку с девятью очками. Сперва команда крупно обыграла Беларусь (5:0), следом без проблем разгромила Израиль (3:0). Накануне сборная победила в гостях Андорру (2:1).

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Это первый матч, в котором швейцарцы пропустили, но паниковать не стоит. В последней встрече голами отметились Ремо Фройлер и Зеки Амдуни. Последний вместе с Штеффеном входит в топ-10 бомбардиров квалификации на Евро-2024.

Сборная Румынии начала квалификацию довольно неплохо. Сперва команда обыграла Андорру (2:0), затем Беларусь (2:1). Однако не смогла победить в матче с Косовом (0:0). Благодаря двум победам и ничьей «цыплята» находятся на второй строчке с семью очками. До первого места им не хватает всего двух очков, а календарь как раз подарил матч с лидером.

Уровень команд отличается, и хозяева в этой паре выглядят обоснованными фаворитами. Плюс впечатляет результативность Швейцарии. Подопечные Якина забили 10 голов за три игры, то есть в среднем больше трёх мячей за встречу. Поэтому вполне вероятно, что и в этом матче с результативностью проблем быть не должно.

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Мы рекомендуем проверить ставку на победу Швейцарии и тотал больше 2.5 мяча за 2.20. Сборная Румынии ещё не встречала в квалификации ЧЕ-2024 соперника такого уровня, и поэтому в гостей верится с трудом. Плюс нападение хозяев действительно впечатляет.

Прогноз и ставки на отборочный матч Евро-2024 Швейцария — Румыния 19 июня 2023 года

Швейцария и Румыния поборются за лидерство в группе I. Однако уровень команд разный. «Красные крестоносцы» превосходят «цыплят» по многим показателям и по составу. Румыны в квалификации пока не играла с соперником такого уровня. Плюс результативность последних игр швейцарцев впечатляет. Поэтому проверим ставку на победу хозяев через тотал больше.

Ставка: победа Швейцарии и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

Прогноз на матч Украина — Мальта с коэффициентом 2.50.

Поль Погба: за последние семь месяцев я постарел на 10 лет.

Прогноз на матч Франция — Греция с коэффициентом 2.30.

Сёмин: желаю Кержакову удачи в «Спартаке».