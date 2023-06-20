Экспресс на футбол с коэффициентом 10.36: Тедеско побеждает, Хвича сопротивляется

20 июня пройдут очередные отборочные матчи Евро-2024. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.36 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч отбора Евро-2024 Шотландия — Грузия

После трёх туров сборная Шотландии — одна из немногих, кто смог продемонстрировать стопроцентный результат. «Скотты» обыграли двух прямых конкурентов — Испанию и Норвегию, а также аутсайдера группы Кипр. Именно победа над норвежцами в прошлом туре стала самой сложной для команды Стива Кларка. После гола Холанда северяне повели в счёте, но «тартановая армия» за две минуты перевернула всё с ног на голову.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Грузия сейчас занимает вторую строчку с четырьмя очками, но сыграла всего два матча. У гостей в активе домашняя ничья с норвежцами и тяжёлая выездная победа над Кипром. Грузины демонстрируют яркий и зрелищный футбол, играют сами и дают играть сопернику, стабильно забивают и пропускают. У них сейчас очень мощная атака, которая способна напрячь даже шотландцев на их поле.

У хозяев будет гораздо больше шансов на победу, всё же они сейчас в отличной форме и демонстрируют высокий уровень игры, но гости могут попытаться их удивить. Велика вероятность, что мы увидим обоюдоострый матч, в котором забьют обе команды, но победа останется за фаворитом, более мощным и стабильным. Можно поставить на «обе забьют» за 2.06.

Прогноз на матч отбора Евро-2024 Австрия — Швеция

Прошлый год для австрийцев выдался неудачным. Они уступили Уэльсу в стыках за право на поездку в Катар. Потом заняли последнюю строчку в группе и вылетели из элитного дивизиона Лиги наций. После неудачных матчей с Данией, Хорватией и Францией многие засомневались в правильности назначения Ральфа Рангника главным тренером, но в отборе на Евро он пока опровергает мнения скептиков.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Две победы над аутсайдерами Эстонией и Азербайджаном получились дежурными, хоть и при хорошей игре. А на прошлой неделе австрийцы всерьёз заявили о своих притязаниях на одно из двух первых мест, когда сыграли вничью с Бельгией на её поле и с семью очками возглавили группу. Шведы в марте без шансов проиграли бельгийцам дома, и теперь им обязательно нужно будет брать максимум с Австрией, которая ушла в отрыв.

Шведы выиграли шесть из семи последних матчей, но они набивали эту статистику с сомнительными соперниками вроде Азербайджана и Новой Зеландии, да ещё и играя дома. Австрийцы, как и ранее Бельгия, могут неприятно удивить «Тре Крунур», правильно использовав свою хорошую форму и преимущество домашнего поля. Гости могут забить, но на большее их не хватит. Победа Австрии за 2.07.

Прогноз на матч отбора Евро-2024 Эстония — Бельгия

Разница в классе команд хорошо намекает на то, каким образом будут развиваться события в матче. Конечно, сборная Эстонии за последний год заметно прибавила, особенно в обороне, однако переоценивать её пока нельзя. В 11 предыдущих встречах она ни разу не пропустила больше двух голов, но важно отметить, что ей за данный период не приходилось встречаться с заведомо более сильными соперниками.

Хозяева по-прежнему играют в закрытом стиле, стараясь в первую очередь осложнить жизнь нападающим, нежели искать пути к чужим воротам. Сейчас они вновь постараются проявить осторожность, однако рассчитывать на то, что Бельгия решит сыграть в экономном режиме, точно не стоит. Подопечные Доменико Тедеско отстали от первого места на три очка, не имея преимущества даже по разнице мячей. У них всё ещё есть матч в запасе, однако в данном случае им необходима крупная победа, чтобы чувствовать себя до осени спокойно.

В четырёх последних личных встречах с эстонцами «красные дьяволы» забивали в среднем больше четырёх голов. И теперь вновь способны победить с хорошим перевесом. В этом году они смогли забить по три мяча Германии и крепкой Швеции, поэтому в Таллине болельщики меньшего не примут. Рассмотрим тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.43.

Экспресс на матчи 20 июня

Ставка 1: обе забьют в матче Шотландия — Грузия за 2.06.

Ставка 2: победа Австрии в матче со Швецией за 2.07.

Ставка 3: ТБ 3.5 мяча в матче Эстония — Бельгия за 2.43.

Общий коэффициент: 2.06 Х 2.07 Х 2.43 = 10.36.

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