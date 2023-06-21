Экспресс на молодёжный Евро-2023 с коэффициентом 10.78: без Кварацхелии, но с Мудриком

21 июня стартует молодёжный чемпионат Европы. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.78 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Евро-2023 Украина — Хорватия

У сборной Украины в составе есть самый дорогой игрок турнира – Михаил Мудрик. Правда, не факт, что он сыграет в первом матче турнира, ещё два дня назад Михаил был в заявке первой сборной на матч с Мальтой, однако на поле не вышел. Помимо Мудрика, попал в заявку Анатолий Трубин, но в ней не нашлось места Илье Забарному и Владиславу Ванату.

10 лучших прогнозов на сегодня.

В отборе у хорватов лучше всех себя проявили Роко Шимич и Лука Сучич, но полузащитник «Зальцбурга» на турнир не приехал, ещё в марте он получил тяжёлую травму. Вместо него можно выделить Мартина Батурину, который с 12 результативными передачами стал вторым ассистентом минувшего чемпионата Хорватии.

В отборе сборная Украины стала второй в группе, уступив три очка очень мощным французам. В стыковых матчах тоже не обошлось без проблем, в матчах со словаками украинцы считались фаворитами, но начали с поражения в первой игре со счётом 2:3. Зато в ответной хет-трик Даниила Сикана быстро расставил всё по своим местам.

Хорваты в группе отдали первую строчку норвежцам, проиграв им в предпоследнем туре отбора. Причём до 90+1-й минуты «шашечные» вели в счёте, но за четыре минуты потеряли всё. Стыковые матчи с Данией получились тяжёлыми. Команды обменялись домашними победами со счётом 2:1, и судьба путёвки на Евро решалась в серии пенальти, в которой хорваты оказались чуть точнее.

Обе сборные обладают очень хорошей атакой, которая стабильно забивает. При этом они редко уходят с поля без пропущенного мяча, особенно если речь идёт о матчах с сильными соперниками. Есть смысл присмотреться к ставке на «обе забьют» за 1.89.

Прогноз на матч Евро-2023 Грузия — Португалия

Сборная Грузии U21 проводит чемпионат Европы — 2023 в качестве хозяйки. Эмоциональные болельщики гарантируют оглушающую поддержку с трибун в 1-м туре, что может стать одним из факторов в пользу успешного выступления команды. Только с жеребьёвкой Грузии явно не повезло. Им в соперники достались сверстники из Португалии, Нидерландов и Бельгии. Выход в плей-офф из «группы смерти» станет сенсацией.

Сборная Португалии U21 понесла тяжёлую потерю перед турниром. На чемпионате не сыграет талантливый Фабиу Виейру из лондонского «Арсенала». Помимо креатива в линии нападения, португальцы лишились и своего капитана.

Лучшие экспрессы на сегодня.

На домашнем турнире планировали сыграть кумиры Грузии — Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе. Футболисты фигурировали в расширенной заявке, но в итоге оба отказались от поездки, потому что не смогут должным образом подготовиться к чемпионату из-за напряжённого сезона.

Грузия U21 потеряла двух лидеров, но в воротах сыграет Георгий Мамардашвили, представляющий испанскую «Валенсию». Учитывая сумасшедшую поддержку трибун, рекомендуем изучить ставку на победу сборной Грузии U21 с форой (+1.5) за 1.81.

Прогноз на матч Евро-2023 Румыния — Испания

Сборная Румынии U21 открывает домашний чемпионат Европы матчем с испанцами. Хозяева турнира не являются фаворитами. В квартете с Испанией, Хорватией и Украиной их выход в стадию плей-офф можно оценить как сенсацию.

Сборная Испании U21 — традиционный фаворит чемпионата. После перехода Луиса де ла Фуэнте в главную сборную страны его место занял Санти Дения. Таким образом, главный тренер получил уникальную возможность сделать своеобразный требл. С одним поколением футболистов он уже выиграл титул Евро U17 в 2017-м и Евро U19 в 2019-м. Теперь его подопечные плавно заняли большинство мест в заявке команды U21.

В составе Испании U21 есть целая россыпь перспективных футболистов: Абель Руис («Брага»), Арнау Тенас («Барса Атлетик»), Уго Гильямон («Валенсия») и Хуан Миранда («Бетис»).

Испания U21 — явный фаворит встречи, несмотря на игру фактически на выезде. Футболисты намного превосходят своих соперников в технической подготовке, что станет главным козырем испанцев. Рекомендуем изучить ставку на победу сборной Испании U21 с форой (-2.5) за 3.15.

Экспресс на матчи 21 июня

Ставка 1: обе забьют в матче Украина — Хорватия за 1.89.

Ставка 2: победа Грузии в матче с Португалией с форой (+1.5) за 1.81.

Ставка 3: победа Испании в матче с Румынией с форой (-2.5) за 3.15.

Общий коэффициент: 1.89 Х 1.81 Х 3.15 = 10.78.

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