«Васко да Гама» — «Гояс». От Ивана Куарежмы нет пользы

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23 июня состоится матч 11-го тура чемпионата Бразилии «Васко да Гама» — «Гояс». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «великана Колины» можно с коэффициентом 1.77. Успех «попугаев» оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Бразилии «Васко да Гама» — «Гояс» 23 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Бразилии «Васко да Гама» — «Гояс» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Бразилии «Васко да Гама» — «Гояс» (23.06.2023)

23 июня в чемпионате Бразилии запланировано шесть матчей 11-го тура Серии А. Отдельное внимание уделим игре между «Васко да Гама» и «Гоясом», которая пройдёт на стадионе «Сан-Жануарио» в Рио-де-Жанейро. Стартовый свисток прозвучит в 2:00 мск.

«Васко да Гама» неплохо начал сезон, сенсационно обыграв «Атлетико Минейро» на выезде (2:1), а также сыграл вничью с «Палмейрасом» (2:2). На этом хорошие новости закончились, и команда вернулась в привычный ритм. После 10 туров клуб набрал всего шесть очков и занимает предпоследнее место в таблице.

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У него шесть поражений, три ничьих и одна победа. Недавно команда проиграла на выезде «Интернасьоналу» (1:2). До этого было поражение от «Фламенго» на своём поле (1:4). Даже с «Коритибой», замыкающей таблицу Серии А, «великан Колины» сыграл вничью (1:1). Уровень оставляет желать лучшего.

«Гояс» в этом сезоне также выступает не лучшим образом, одержав лишь две победы за 10 туров. Сперва клуб победил «Коринтианс» (3:1), а затем «Ботафого» (2:1). Также он дважды сыграл вничью.

У «Васко да Гама» 19 пропущенных мячей и всего 10 забитых. Недалеко ушли в плане результативности «попугаи» от своего соперника. Они забили девять голов, пропустив 18. Хотя в последних пяти встречах команда лишь дважды не смогла забить. Так что с нападением более-менее порядок.

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Руководство «Васко да Гама» наверняка считало, что возвращение Андрея Сантоса из «Челси» и аренда Ивана Куарежмы помогут улучшить результаты. Однако вратарь просиживает на скамейке запасных, а экс-игрок синих восстанавливался после травмы.

На данный момент клубы не в самых хороших позициях, а в очных играх фаворита выделить трудно. За восемь встреч соперники выиграли по два раза и четырежды была ничья. Стоит проверить ставку на то, что обе команды забьют за 2.02.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Бразилии «Васко да Гама» — «Гояс» 23 июня 2023 года

Соперники находятся внизу турнирной таблицы и будут мотивированы изменить положение, но даже в очных встречах зачастую играли вничью. Поэтому выделить фаворита сложно, но забивают команды практически регулярно, плюс оборонительные линии слабые. Так что проверим ставку на обе забьют за 2.02.

Ставка: обе забьют за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 6.21.

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