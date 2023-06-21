Германия — Израиль. Мукоко поведёт за собой немцев

В двух из трёх последних розыгрышей молодёжного чемпионата Европы «орлы» выиграли золото. На подходе ещё одно.

22 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Германия — Израиль. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.32. Успех израильтян оценён экспертами в 9.10. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 U21 Германия — Израиль 22 июня 2023 года

Аналитики считают, что матч Германия — Израиль получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.82. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Германия — Израиль (22.06.2023)

Топовые европейские чемпионаты ушли в отпуск, но футбольный праздник на этом не заканчивается. Много всего интересного на международной арене. Стартовал Евро-2023 U21. На 22 июня запланированы четыре встречи 1-го тура группового этапа турнира. В одной из них померяются силами Германия и Израиль.

В двух из трёх последних розыгрышей молодёжного чемпионата Европы сборная Германии становилась чемпионом. В другом она выиграла серебряные медали, уступив в решающем матче Испании (1:2). О чём это говорит? О том, что у немцев подрастает невероятно талантливое поколение.

«Челси» объявил о подписании контракта с Нкунку.

Не последнюю роль в его воспитании сыграл опытный Штефан Кунц. 60-летний специалист возглавлял сборную Германии до 21 года на протяжении пяти лет — с 2016 по 2021 год. После ухода наставника в сборную Турции должность занял проработавший всё это время в качестве его ассистента Антонио ди Сальво.

Антонио ди Сальво прекрасно знаком с составом и возможностями молодёжной сборной Германии. Проблем с адаптацией у тренера не возникло. За 10 туров квалификации Евро-2023 его подопечные уступили только Польше (0:4), в частности из-за раннего удаления. Во всех остальных встречах бундестим одержала уверенные результативные победы.

За этот период времени немцы забили 32 гола. Шесть из них записал на свой счёт вундеркинд дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко. С тех пор 18-летний нападающий здорово прибавил. За 26 туров в минувшем розыгрыше чемпионата Германии он отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Президент «Интер Майами»: мы готовили состав команды к переходу Месси.

Молодёжная национальная команда Израиля наличием игроков уровня Мукоко похвастаться не может. Практически все её футболисты выступают за местные команды, уровень которых, откровенно говоря, невысок. При этом не все они твёрдо закрепились в основе.

В последних двух розыгрышах молодёжного чемпионата Европы сборная Израиля не сумела миновать даже квалификацию на турнир. В этот раз ей повезло больше, хотя без проблем не обошлось. Сине-белые заняли второе место в группе, лишь на одно очко опередив Польшу.

Таким образом, подопечные Гая Лузона получили право сыграть в стыковых матчах за право выйти в финальный раунд. В них они с большим трудом обыграли Ирландию. Первый матч завершился ничьей — 1:1. Во втором дело дошло до серии послематчевых пенальти, где израильтянам повезло чуть больше.

В то, что сине-белые сумеют зацепиться хотя бы за ничью в грядущем матче, верится с большим трудом. В последних двух очных встречах (в квалификации Евро-2023 U21) израильтяне потерпели поражения со счётом 2:3 и 0:1. Поставить на победу немцев и тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.90 по линии «Фонбет», Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

У Германии подрастает одно из самых талантливых поколений в истории. Участие в трёх финалах молодёжного чемпионата Европы подряд говорят само за себя. Совместно с Антонио ди Сальво Кунц поставил бундестим безукоризненный доминирующий командный футбол.

Помимо Мукоко, за молодёжную сборную Германии выступают такие таланты, как Ансгар Кнауфф, Фарид Алиду (оба из франкфуртского «Айнтрахта»), Джейми Левелинг («Унион») и другие. Несмотря на совсем юный возраст, на клубном уровне они проявляют себя в качестве лидеров своих команд.

За счёт этого и не только немцы выглядят, пожалуй, главными фаворитами Евро-2023 U21. Если они продолжат прогрессировать в том же духе, в ближайшем будущем основная национальная команда пополнится суперзвёздами и, вне всяких сомнений, добьётся немалых успехов.

Прогноз и ставки на матч Евро-2023 U21 Германия — Израиль 22 июня 2023 года

У молодёжной сборной Германии один из самых сильных и сыгранных составов. Отдельного внимания заслуживает её группа атаки, в которой есть множество вундеркиндов, вовсю покоряющих немецкую Бундеслигу. У Израиля ниже уровень первенства и развития футбола в стране. Соответственно, хуже игра и результаты. В грядущем матче сине-белым вряд ли удастся избежать поражения и большого количества пропущенных мячей. Победа Германии и тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Германии и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 6.04.

Личку утвердили в должности главного тренера «Динамо».

«Ювентус» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Малкома.

Нойер хочет продолжать карьеру после 40 лет.

Роналду: счастлив, потому что провёл 200 матчей за сборную.